元Berryz工房・夏焼雅「小学生の頃からお世話になり」アップフロントクリエイト退社へ…4月末で 「今後は個人として活動」【コメント全文】
元Berryz工房の夏焼雅（33）が24日、アップフロントクリエイトを4月30日で退社すると発表した。同社サイトで報告された。
【写真】鈴木愛理＆“ももち”とユニットを組んでいた夏焼雅
アップフロントクリエイトは「この度、4月30日をもって弊社と夏焼雅との専属マネージメント契約を終了いたしますことをご報告させていただきます。新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を受け、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました」と説明。
「夏焼雅は今後も芸能活動を個人として続けてまいります。これからの彼女の新しい歩みを弊社も応援してまいります」とし、「これまでの皆様からのたくさんの応援、本当にありがとうございました。今後とも、夏焼雅への変わらずの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
夏焼もコメントを寄せ、「小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」としたため、ファンに向けても感謝。「今後は個人として活動してまいります。これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と伝えた。
夏焼は、1992年8月25日生まれ。ハロー!プロジェクト・キッズを経て、Berryz工房の副キャプテンを務めたほか、Buono!、PINK CRES.のメンバーとしても活動。現在はソロで幅広く活躍する。今年1月5日、一般男性との結婚を発表していた。
■夏焼雅 コメント全文
この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、2026年4月30日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます。
小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。
そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、
皆様のご声援や励ましの言葉が
私の支えとなり、今まで続けてくることができました。
本当にありがとうございました。
今後は個人として活動してまいります。
これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。
今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。
【写真】鈴木愛理＆“ももち”とユニットを組んでいた夏焼雅
アップフロントクリエイトは「この度、4月30日をもって弊社と夏焼雅との専属マネージメント契約を終了いたしますことをご報告させていただきます。新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を受け、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました」と説明。
夏焼もコメントを寄せ、「小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」としたため、ファンに向けても感謝。「今後は個人として活動してまいります。これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と伝えた。
夏焼は、1992年8月25日生まれ。ハロー!プロジェクト・キッズを経て、Berryz工房の副キャプテンを務めたほか、Buono!、PINK CRES.のメンバーとしても活動。現在はソロで幅広く活躍する。今年1月5日、一般男性との結婚を発表していた。
■夏焼雅 コメント全文
この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、2026年4月30日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます。
小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。
そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、
皆様のご声援や励ましの言葉が
私の支えとなり、今まで続けてくることができました。
本当にありがとうございました。
今後は個人として活動してまいります。
これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。
今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。