日曜劇場「御上先生」にドハマリしていた俳優、松坂桃李の“セリフ披露”に沸く 松坂主演2027年大河「逆賊の幕臣」会見で告白「モノマネやってたくらい」
【モデルプレス＝2026/02/24】2月24日、2027年に放送予定の俳優・松坂桃李が主演を務める大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」出演者発表会見が都内にて行われた。新キャストが松坂主演の日曜劇場「御上先生」を視聴していたことを明かした。
【写真】日曜劇場「御上先生」ファンのベテラン俳優
同日、主人公・小栗忠順（松坂）の上司・井伊直弼役として本作への出演が発表された岡部たかし。岡部は松坂の印象について「『覚えてらっしゃるか？』っていうぐらいの程度で共演させていただくことがあったんですけども、会ったら『覚えてまっせ』っていう笑顔で迎えてくれて、すごく嬉しくて。1番初めに会った時も、笑顔が素敵な人やなと思って」と告白。また、松坂が主演を務めた日曜劇場「御上先生」が好きだと明かし「居酒屋で時計外してモノマネやってたくらい（笑）。あれが言えないんで、教えてほしいんですが、『そうだね』っていう言い方…」と言うと、松坂が「そうだね」と御上のセリフを披露し、岡部は「それ！もうすごいすごい素敵で。それぐらい『御上先生』にハマってた」とその熱狂ぶりで会場を笑いに包んでいた。
脚本家・安達奈緒子氏が手掛ける本作では、幕末史の“ウラ側”に迫る。勝海舟のライバルとして知られた幕臣・小栗は、日本初の遺米使節となって新時代の文明を体感し新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られた人物。忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日曜劇場「御上先生」ファンのベテラン俳優
◆松坂桃李「御上先生」セリフ披露
同日、主人公・小栗忠順（松坂）の上司・井伊直弼役として本作への出演が発表された岡部たかし。岡部は松坂の印象について「『覚えてらっしゃるか？』っていうぐらいの程度で共演させていただくことがあったんですけども、会ったら『覚えてまっせ』っていう笑顔で迎えてくれて、すごく嬉しくて。1番初めに会った時も、笑顔が素敵な人やなと思って」と告白。また、松坂が主演を務めた日曜劇場「御上先生」が好きだと明かし「居酒屋で時計外してモノマネやってたくらい（笑）。あれが言えないんで、教えてほしいんですが、『そうだね』っていう言い方…」と言うと、松坂が「そうだね」と御上のセリフを披露し、岡部は「それ！もうすごいすごい素敵で。それぐらい『御上先生』にハマってた」とその熱狂ぶりで会場を笑いに包んでいた。
◆松坂桃李主演「逆賊の幕臣」
脚本家・安達奈緒子氏が手掛ける本作では、幕末史の“ウラ側”に迫る。勝海舟のライバルとして知られた幕臣・小栗は、日本初の遺米使節となって新時代の文明を体感し新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られた人物。忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】