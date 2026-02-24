円安優勢、ドル円の買い、株高受けたリスク選好など支え＝オセアニア為替概況



豪ドルドルはもみ合い。朝はドル高を受けて0.7048ドルと0.7050ドル割れを試したが、すぐに反発。その後は円安が優勢となる中で、豪ドル円の買いもあってしっかり。昼前後に0.7073ドルを付けた。午後は少し戻してもみ合いと落ち着いた動きを見せた。

豪ドル円は円安を受けてしっかり。、日経平均の上昇や米株先の堅調な動きも支えとなり、朝の109円04銭から109円67銭を付けている。



NZドルドルももみ合い。10時過ぎに0.5950ドルを付けた後、昼にかけての上昇に0.5970ドルを付けた。午後は0.5960ドルを挟んでの推移。

NZドル円は豪ドル円同様に円安が優勢。朝の92円02銭から午後に92円56銭を付けた。



今週の主な指標

【豪州】

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 予想 3.7% 前回 3.8% （前年比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 前回 1.0% （前月比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

02/25 09:30 消費者物価指数 （1月） 前回 0.2% （トリム平均・前月比）



【NZ】

02/23 06:45 小売売上高 （2025年 第4四半期） 結果 0.9% 前回 1.9% （前期比）

02/26 09:00 ANZ企業信頼感 （2月） 前回 64.1 （ANZ企業信頼感）



MINKABUPRESS 山岡

