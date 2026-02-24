元「Ｂｅｒｒｙｚ工房」で歌手の夏焼雅が２４日、所属事務所「アップフロントクリエイト」を４月末で退所することを発表した。

インスタグラムで「この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、２０２６年４月３０日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます」とつづり、「これまでずっと応援してくださったファンの皆様、皆様のご声援や励ましの言葉が私の支えとなり、今まで続けてくることができました。本当にありがとうございました」と感謝。

「今後は個人として活動してまいります」と明かし、「これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。

同事務所の公式サイトでも「夏焼雅に関するお知らせ」と題し、「この度、４月３０日をもって弊社と夏焼雅との専属マネージメント契約を終了いたしますことをご報告させていただきます。新たな一歩を踏み出したいという本人の意向を受け、弊社との専属マネージメント契約を終了することとなりました」と報告。

「夏焼雅は今後も芸能活動を個人として続けてまいります。これからの彼女の新しい歩みを弊社も応援してまいります。これまでの皆様からのたくさんの応援、本当にありがとうございました。今後とも、夏焼雅への変わらずの応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

夏焼は今年１月５日、ＳＮＳで「この度、かねてよりお付き合いさせていただていた一般の方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表していた。

【夏焼の投稿全文】

この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、２０２６年４月３０日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます。

小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。

そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、皆様のご声援や励ましの言葉が私の支えとなり、今まで続けてくることができました。本当にありがとうございました。

今後は個人として活動してまいります。これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。

夏焼雅