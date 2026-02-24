お笑いトリオ「３時のヒロイン」が２４日、都内で行われた「プリマハム×ジョンソンヴィル」新商品発表会に出席した。

かなでは、新商品のテーマにちなみ、「最近したプチぜいたく」を問われ、「コース料理」とフリップで回答した。続けて「バレンタインの日にちょっとね、メンズとすてきなコース料理を食べに行きました」と満面の笑みで明かした。身を乗り出すほど興味津々だったゆめっちと福田麻貴から「彼氏的な？」と質問されると首を振って否定。「お付き合いはしていませんが、ファンの方と。チョコレートという意味でコース料理を私がごちそうしました。ぜいたくな時間でした。イタリアンを食べに行きましたが、（量が）足りなかったです。パンだけはおかわりできるので、いっぱい食べてぜいたくしました」と豪快に笑い飛ばした。

デート以外でもかなでにとって幸せなことが待っているという。大ファンを公言する嵐・二宮和也がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める。さらに、ドジャース・大谷翔平投手も“推し”であることを明かし「ＷＢＣも大谷翔平さんも大好き。しかも二宮和也さんと（大会アンバサダーに）渡辺謙さん！好きな人しかいない！ビッグ×ビッグ！そのコラボが最強だと思ったので、楽しみにしています」と声を弾ませた。