タレント・萩本欽一のマネジメント業務を手がけ、東貴博、はしのえみらが所属した芸能事務所「佐藤企画」が、１月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了したことが２４日、分かった。同事務所の公式サイトで発表された。

同社は「諸般の事情により、２０２６年１月３１日をもちましてタレントマネジメント業務を終了いたしました」と報告。「これまでの長きにわたり、所属タレントを温かく応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援をいただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げます」とつづり、４０年の歴史に幕を下ろした。

同社は１９８５年１２月、浅井企画で萩本欽一のマネジャーを務めた佐藤宏榮社長が、田中美佐子（現在は退社）を擁して設立した。ロス五輪の体操・男子鉄棒金メダリストの森末慎二、ＴＢＳラジオで絶大な人気を博したアナウンサーの小島一慶さんが所属。９４年から浅井企画と業務提携し、萩本のマネジメントを手がけてきた。Ｔａｋｅ２（東貴博、深沢邦之）、はしのえみを始め、逸見太郎、西方裕之、三丘翔太らが所属していた。