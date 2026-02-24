俳優の本田翼さんが、自身のインスタグラムを更新。フランス・パリでPerfumeのあ〜ちゃんと偶然会ったことを報告しました。

【写真を見る】【本田翼】フランス旅行でPerfume・あ〜ちゃんと奇跡的な遭遇 お茶爆買い＆手巻き寿司ランチ「持ってる2人」と反響





本田さんは「フランスの写真ぜんぜんあげてなかったことに自分がいちばん驚いております」と綴り、フランスを旅行した際の写真を投稿。









写真の中にはPerfumeのあ〜ちゃんと一緒に、ショッピングを楽しむ姿が映しだされていて、本田さんは「今回のフランスはかなり弾丸でめちゃくちゃ時間が限られてる中、奇跡的にあーちゃんにあえました。」と綴り、現地で偶然会えたことを明かしています。









一方、Perfumeのあ〜ちゃんも、自身のインスタグラム・ストーリーズで、このことに触れ「ふらふらソロ活してたらパリでばっさーにばったり」と投稿。「まじ楽しいメンバーで癒し ばっさーおすすめのお茶ありすぎて 帰りの私のスーツケースお茶だらけw」と、本田さんお勧めのお茶を大量に購入したことを明かしています。









本田さんもまた「お土産におすすめのものを話し合いながらお買い物したよ」と投稿。そして「ランチに手巻き寿司食べたよ。すんごくおいしかった」と、フランスで手巻き寿司を食べる写真を添えて報告しています。









この投稿を見た人たちからは「凄い2ショットですね」「🇫🇷であ〜ちゃんと会えたなんて凄い」「ほんと奇跡やん！やっぱ"持ってる"2人だね」「ふたり、とっても絵になりますね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】