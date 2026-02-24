「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２現在でサンリオ<8136.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



きょうの東京市場でサンリオは軟調に推移している。同社は２月１２日に２６年３月期第３四半期（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）、営業利益予想を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）に引き上げた。同社株は空売りが積み上がっていたこともあり、ショートカバーを誘発する形で決算発表後に株価は急上昇。昨年１１月以来の水準まで戻した。しかし買い戻しが一巡した後は頭打ちとなり、この日まで４日続落。過去には「ラブブ」を手掛ける中国のポップマート株と連動して物色されることがたびたびあった同社株だが、反騰機運が低下したとの見方から売り予想数の増加つながったようだ。



出所：MINKABU PRESS