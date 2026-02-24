歌手の今井美樹が８年ぶりの新作「ｓｍｉｌｅ」（ユニバーサル）を出した。

夫の布袋寅泰ら家族とロンドンに移住して１３年。「みんなそれぞれの場所で一生懸命生きている。私もその一人です」と語り、「自分のことを認めてあげたい」との思いを強く示すアルバムになった。（鶴田裕介）

新作の完成直後、帰国中に行われたインタビューは、一人語りのように始まった。「ロンドンでの私は言葉が不自由なままで、自分らしくいられる場所かというと、決してそうではない。口には出さなかったけれど、精神的にものすごく頑張っていたということを、６０歳になる直前に認めたんです」

還暦を迎える誕生日の前夜、友人夫婦から「ロンドンの生活はどう？」と聞かれた時のこと。そばには布袋もいた。普段なら「みんな頑張ってくれているから、大丈夫」と答えたはずなのに、なぜか「大変ね」と思わず本音が漏れた。これまで夫の前でそんな言い方をしたことはなかった。海外移住は、夫の夢を実現するためだったからだ。

慣れない土地で、思春期の娘に向き合い、夫と娘を優先して自身の音楽活動は後回しにしていた。年齢を重ね、体調に変化を感じていた。コロナ禍、ウクライナ侵略と、不安定な世界情勢も心を曇らせていた。「何も役に立てないという穴にはまっていくような感じだった気がします」

「大変ね」の一言を夫がどう受け止めていたのか。気になっていた誕生日に、布袋から６０本のバラを贈られた。「彼はすごくハッピーな人。受け取った時、ぶわっと霧が晴れた気分になった。昨日まで何かが詰まっていて苦しかったのに、晴れやかで軽くて。それが６０歳の誕生日でした」

２０２３年、２４年は日本で全国ツアーも実施した。ファンは同世代か、その前後が多く、「家族の一員としての責任を抱えながら、一生懸命、前に進んでいる。どうしたら好きな自分でいられるのか、探しているんじゃないかな」。同窓会のようなライブになり、聴き手と自身を重ねることができた。

長年抱えてきた思いを布袋、岩里祐穂ら作詞家、作曲家と共有し、生まれた歌の数々をアルバムに収めた。さだまさしから楽曲提供を受けた「美しい場所 〜Ｆｉｎａｌ Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ〜」は、長い旅を経てここにいる自分をいとおしむかのように歌っている。シンガー・ソングライターの川江美奈子による「Ｌｉｆｅ ｉｓ ａ ｊｏｕｒｎｅｙ」は、今井にとっての「マイ・ウェイ」のような大切な曲になった。「ＶＯＩＣＥ」には、最近海外録音を実現した優河がコーラスで参加している。

アルバム名には「自分の笑顔を取り戻したい」との思いを込めた。聴き手にとっても「これは私のアルバムだ、俺のアルバムだ、と言ってもらえる作品になったんじゃないかな」と感じている。