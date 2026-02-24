ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）から作った再生医療製品が世界に先駆けて実用化される見通しとなったことを受け、山中伸弥・京都大教授（６３）が２２日、読売新聞の取材に応じた。

山中さんが２００６年にｉＰＳ細胞の作製成功を発表してから２０年。「ようやくスタートラインに立てた。これからが本当の勝負」との思いを語った。

心臓病とパーキンソン病の治療に使われる２製品について、条件・期限付きの製造販売が３月上旬にも承認される見通し。いずれもｉＰＳ細胞から心筋細胞や神経細胞を作り患者に移植する。

大阪市内で開かれた大阪マラソンのゲストとして来場した山中さんが、会場でインタビューに応じた。山中さんは、これまでに国内外の様々な企業が細胞製造を手がけるようになったことを説明。人工知能（ＡＩ）やゲノム編集など新しい技術を取り入れた研究も進んでいるとし、「雪だるまのようにどんどん新しい技術が融合し、大きくなってきている」と語った。

再生医療製品が承認された場合、薬価にも注目が集まる。開発コストなどから高額になる可能性もある。山中さんは「日本は患者負担が比較的少なくて済むシステムができていて、その分は国の財政でカバーする形になっている。できるだけ適正な価格となってほしい」との考えを示した。