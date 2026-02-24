ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）のメンバーである夏焼雅(33)が24日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「アップフロントクリエイト」を4月末をもって退所すると発表した。

夏焼は「この度、私 夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、2026年4月30日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます」と報告。「小学生の頃からお世話になり、長い間あたたかくご指導いただいた事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。

「そしてこれまでずっと応援してくださったファンの皆様、皆様のご声援や励ましの言葉が私の支えとなり、今まで続けてくることができました。本当にありがとうございました」とファンの支えに感謝を示した。

今後はフリーで活動するとし、「今後は個人として活動してまいります。これまで支えていただいた感謝の気持ちを忘れず、これからも自分らしく一歩ずつ進んでいきたいと思っています。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

夏焼は9歳だった02年6月に「ハロー！プロジェクト・キッズ」の一員となり、11歳だった04年3月にBerryz工房の一員としてメジャーデビューした。嗣永桃子、鈴木愛理との3人でのユニット「Buono！」としても活動。楽曲「初恋サイダー」は現在も多くのアイドルがカバーするなど人気を集めている。

Berryz工房は15年3月に無期限での活動停止となり、夏焼もハロプロを卒業。その後は3人組ユニット「PINK CRES.」としても活動した。

プライベートでは、今年１月に一般男性との結婚を発表した。