東京スカパラダイスオーケストラ×浅井健一のコラボが決定「あのベンジーの声とギターが響いてくる」
東京スカパラダイスオーケストラが、3月18日に発売する“VS.シリーズ”第1〜5弾を完全収録したオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』の新録楽曲に、浅井健一がフィーチャリングゲストとして参加することが発表された。
【動画】稲葉浩志の歌唱シーンが初解禁！「Action (VS. 稲葉浩志)」ティザー映像第3弾
新録曲は、“ベンジー”こと浅井をフィーチャリングゲストに迎えた「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」。VS.シリーズではこれまでに稲葉浩志、アイナ・ジ・エンドなどのゲストを迎えてきたが、今回はどのような化学反応が起きるのか、期待が高まる。
同曲は3月2日放送のラジオ『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』（FM802）にて初オンエアされる。同放送では、スタジオゲストとして東京スカパラダイスオーケストラの茂木欣一の生出演も決定している。
■浅井健一 コメント
もう18年ぐらい昔に初めてスカパラさんライブを体験したとき。心を持っていかれました。こんな最高なバンドあったんだ！ってね。だから当たり前に今回の出来事は光栄に決まっております。
自分のしていることが、どこかで誰かのためになっているってことが人間の生きる喜び。って思ってるんだけど。それはすべての人に言えることで、自分の場合はそれが音楽。歳とると理屈っぽくなってるな俺。
盗まれたジパング。谷中さんがつけたタイトルです。まっすぐで最高で純粋だと思います。多くの人々の心に伝わることを心から願っています。
この世に東京スカパラダイスオーケストラが存在していてくれてありがとうございます
■東京スカパラダイスオーケストラ・加藤隆志 コメント
スカパラに正式加入した2000年前半、ヨーロッパツアー中のバスの中でCDウォークマンが壊れるほど聞いた「LAST DANCE」。
そこで奏でられた、あのベンジーのグレッチ・テネシアンのサウンドを目の前で聞くことが出来たことは、ここまで頑張ってきた自分へのご褒美のようで、レコーディング中感動で胸が熱くなりました。
浅井さんのギターも声も、もはやロックを超えたアートであり、AIなどにはこの先もずっと再現できないであろう宇宙をこのセッションから感じてもらえると思います。
■東京スカパラダイスオーケストラ・茂木欣一 コメント
「いつかスカパラに浅井健一さんが参加してもらえる絶好のタイミングがあるはず」ずっと心の片隅で思っていました。
個人的には同期（1991年）のデビュー、また浅井さんのソロデビュー曲のドラムを担当させてもらったり、2013年には加藤隆志とともに全国ツアーをまわらせてもらったり。
いろいろと縁はありました。そして昨年取り組んで来た一連のVS.シリーズ制作でバンド内に巻き起こっていた熱気。
この勢いのまま浅井さんと新曲制作したら、間違いなく刺激的なものが生まれる…さあ、結果はこの音の中にすべて詰め込まれています。
お互いの音のぶつかり合いの中、紛れもない、あのベンジーの声とギターが響いてくる。
散りばめられた言葉たちは浅井さんと谷中さんとの駆け引き。
このスリリングなやりとり、早くみんなに体験してほしいよ!!
”OK, Everybody”「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」どうぞよろしく。
