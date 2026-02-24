１年前に起きた岩手県大船渡市の大規模山林火災で加工設備を失ったワカメ漁師の一人が今春、特産の「塩蔵ワカメ」作りを再開しようと張り切っている。

国内有数の産地・三陸の中でも養殖が盛んな綾里（りょうり）地区の若手、古川祐介さん（４１）だ。２０１１年３月の東日本大震災では津波で自宅も失っており、「災害なんかに負けていられない」と２度目の再起を図る。（釜石支局 押尾郁弥）

「また一からのスタート」

「例年に比べて生育状況がいい。収穫が楽しみだ」

今月中旬、同市の綾里漁港で塩蔵ワカメ作りの準備をしていた古川さんは、来月始まる漁を前に胸を高鳴らせていた。再建したばかりの倉庫には、ワカメを運ぶかごや水分を絞る器具など新品の加工設備が並ぶ。

古川さんは地元で３代続くワカメ漁師。物心がついた頃から港で仕事を手伝い、９歳から祖父とともに船に乗って収穫もこなした。漁師として自信をつけてきた２６歳の時に、東日本大震災が起きた。

高さ１０メートルを超える津波が港に押し寄せ、自宅と船２隻、加工設備や漁具を保管していた倉庫も流された。「この先、どうやって生活していけばいいのか」と途方に暮れた。

それでも地元を離れる気は起きなかった。子どもの頃から身を投じ、生活の糧を得てきたワカメ漁への愛着が強かった。「絶対に綾里で浜の仕事を続ける」と心に誓い、少しずつなりわいを取り戻していった。

１１年秋には小型船を購入して漁を再開し、翌年には倉庫を再建。震災３年後にはローンを組んで自宅を建て直した。その後も漁具を買い足し、倉庫を増やすなど１０年以上かけて生活の基盤を築いていったところ、今度は山林火災が起きた。自宅は無事だったが、港近くの倉庫３棟が全焼した。

当時はワカメの収穫本番を迎える直前だった。火災が一段落した後、かろうじて生ワカメを出荷したが、手間暇かけて加工し、日持ちする塩蔵ワカメと比べると価格は１０分の１。生活への不安がよぎった。

妻と小学校、高校に通う娘２人を養う中、「漁師以上に自分にあった仕事はない」と腹を固めた。倉庫再建のために再び借金をして、二重ローンを抱えた。

綾里漁協では、組合員約３００人のうち１割以上が漁具などを焼損し、被害額は約１５億円を超える。古川さんは「また一からのスタート。体が動くうちは漁を続けたい」と前を向く。

◆岩手県大船渡市の大規模山林火災＝２０２５年２月２６日に発生。少雨で乾燥する中、強風で沿岸部まで燃え広がり、３月９日に鎮圧された。焼失面積は約３３７０ヘクタールと平成以降で最大。住民１人が死亡し、住家や漁業用の倉庫など建物２２６棟が全半焼した。