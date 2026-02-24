「室内の冷え対策」に！【大人のハニーズ】40・50代の相棒♡「きれいめカーデ」

室内と外の寒暖差が大きい今の時期、さっと羽織れて調節しやすいカーディガンがちょうどいい存在かも。きれいめデザインなら着こなし全体を上品に整えてくれます。そんな「きれいめカーディガン」を【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。毎日のコーデに自然となじむアイテムで、無理なくきれいを底上げしませんか。

ツイード風素材で華やぎをプラス

【GLACIER lusso】「ツイード風クルーカーデ」\4,980（税込）

表情のあるツイード風素材が華やかな印象を与えるクルーネックカーディガン。メタルボタンが上品な雰囲気を後押しします。シンプルなインナーに合わせるだけでも、きちんと感と女性らしさを両立できそう。ややゆったりとしたシルエットながらコンパクトな丈感なので、スタイルアップも叶えてくれるかも。

さっと羽織れて大人の余裕が出るトッパータイプ

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」\2,480（税込・セール価格）

前留めのないトッパーデザインは体のラインを拾いにくく、自然な縦ラインを作ってくれるのが特長。気になる腰まわりやヒップをさりげなくカバーしながら、軽やかな印象に仕上がりそうです。室内の冷え対策としてはもちろん、暖かい季節にはライトアウター代わりに羽織るのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。