1月にTBSを退社した良原安美アナウンサーが24日までに、自身のインスタグラムを更新。「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！」と新事業に取り組むことを発表した。



【写真】本当に171cm？高く見えない集合写真の秘密は足下…見事な遠近法利用www

ブランド名は「YANMI.(ヤンミ)」。TBS時代「沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか」と失敗しながら考えてきたという。「顔周りの印象はとても大切」だとし、「透明感とオーラすら纏えるようなアイテムを提案」していくという。



身長171センチとスラリとした良原アナだが「身長170cm以上の私は、兎にも角にも丈が足りない服が多い。長年の悩みです」と吐露。「同じような悩みを持つ高身長の女性に安心して選んでいただけるサイズをご用意します」と一般的なサイズ展開はもちろん、高身長さんにも対応する。



「私のような素人が洋服を作ることに躊躇した時もありましたが、信頼できるプロ達の力を借りながら、妥協なく、心を込めて準備を進めています」とこだわりのつまった洋服になるという。また「ブランドの第一歩となる初めての展示会」も3月に開催する。



一方「アナウンサーのお仕事も続けますので、そちらもまた追ってご報告させて下さい」とストーリーズで“本業”との二足のわらじを高らかに宣言していた。



