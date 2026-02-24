¼Â¼Ì¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù»³ºê¸¿Í¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤è¤ê¡¢»³ºê¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢¾ìÌÌ¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢2·î23Æü¤Î¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤È¡¢Î¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ºê¸¿Í¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°PV
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3000ËüÉô¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡ËÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ì³ÍÀé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡2024Ç¯1·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»³ºê¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÏªÀïÁè¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¤Éð¸ù¤ò¤¢¤²¡¢¡ÈÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸µÊ¼»Î¤Î¿ù¸µº´°ì¡£±Ç²èÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤È¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ºê¤¬ºÇ¿·ºî¡ØÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¡¦ÅÔÃ°°Ã»Î¤È¤ÎÁÔÀä¥Ð¥È¥ë¡¢´Æ¹öÆâ¤Ç¤Î700¿Í¤Î¼ü¿Í¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ëÂçº®Àï¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿ù¸µ¡¦Äá¸«¡¦ÅÚÊý¤¬ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡¢¶þ»Ø¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤È¡¢Á´¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´¤¦¡¢¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤ÎÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÇ®ÊÛ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤Ë¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²¼Â¼Í¦Æó¤«¤é¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ù¸µ¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¢¥·¥ê¥Ñ¤µ¤ó¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅ¨¡É¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤·¤Æ²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Å¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¡¢¤«¤Á³ä¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤òÁË¤à¤â¤Î¤ÈÆ®¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¤¢¤È¤Ï¿ù¸µ¤Î·ý¤Ï²¿¤è¤ê¹Å¤¯½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á°ºî¤«¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼ü¿ÍÌò¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ÎÃæ¿È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿±§º´ÈþÌò¤Î°ðÍÕÍ§¤¬¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¤µÈ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¼Çµï¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À©¸Â¤Ê¤¯¿ù¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Þ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶â²ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤¬Àè¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ï¡¢3·î13Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨Ìø½ÓÂÀÏº¤Î¡ÖÌø¡×¤Ï¡Ö¡ØÌø¡Ù¤Î°ÛÂÎ»ú¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤ÈÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²¼Â¼Í¦Æó¤«¤é¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Çº£ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂÅÄ¡§Â¾¤ÎºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸»£±Æ½ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢²¼Â¼¤µ¤ó¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÌÖÁö´Æ¹öÊÓ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Î¤µÈ¡§ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥óV¥³¥ó¡Ê³¨¥³¥ó¥Æ¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»£¤ê¤¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¸½¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÊÏÂÅÄ¡Ë»°»ÍÏº¤µ¤ó¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¡§ºÇ½é¤Ë·Ò¤²¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢´°À®ÈÇ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿·Á¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½1ºîÌÜ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
ÏÂÅÄ¡§ÇÏ¤½¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï²¼Â¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Î¤µÈ¡§Æó¡»»°¹âÃÏ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â´°À®·Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¡¢Àã»³¤òÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¿å¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤µ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄ¡§¿ù¸µ¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¢¥·¥ê¥Ñ¤µ¤ó¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅ¨¡É¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤·¤Æ²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Å¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¡¢¤«¤Á³ä¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤òÁË¤à¤â¤Î¤ÈÆ®¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¤¢¤È¤Ï¿ù¸µ¤Î·ý¤Ï²¿¤è¤ê¹Å¤¯½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¤µÈ¡§¡Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢ÊÒ¶Í·ò¼¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤è¡¼¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤ÈÁ´ÂÎ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤«ÏÂ¤é¤°¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂÅÄ¡§¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È»ö¸ÎÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°²á¤®¤Æ¡¢ÊÒ¶Í´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Öº£¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âè¼·»ÕÃÄ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÏÂÅÄ¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°¦¤·¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¤À¤È³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¥³¥Þ¤«2¥³¥Þ¤·¤«ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü¤ÇÊä¤¤¤Ê¤¬¤é±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼ü¿ÍÌò¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂÅÄ¡§ÌÖÁö´Æ¹ö¤Î¼ü¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶§°¤Ê¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤È½Å¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»×¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÃæ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢40Ç¯¶á¤¯¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ðÍÕÍ§¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ÎÃæ¿È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ë°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»³ºê¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¤µÈ¡§»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¼Çµï¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡§´í¸±¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À©¸Â¤Ê¤¯¿ù¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Þ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶â²ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤¬Àè¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
ÏÂÅÄ¡§ÅÔÃ°¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½Â¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÕÌÜ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÀþÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤ä¤êÄ¾¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄ¡§·îÅç¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¸«¾ï¼±¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê·îÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Î¤µÈ¡§¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ù¸µ¤Ç¤¹¤Í¡£¸µ¡¹¤ÏÇß¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤ò¼£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¥¢¥·¥ê¥Ñ¤¬¿¿¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤ë¡ÈÉÔ»à¿È¡É¤Î¿ù¸µ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡§ËÜÆü¤Ï¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«Á°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³ÊÔ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ÈÉÔ»à¿È¡ÉËþºÜ¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ì²ó´Ñ¤¿¸å¤Ë¡¢±þ±ç¾å±Ç¤È¤«¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î¤µÈ¡§º£½µËö¤Ë¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÁ´9ÏÃ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¶â¥í¡¼¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¤ß¤¿Êý¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢3·î13Æü¤Î¸ø³«Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£IMAX¾å±Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
