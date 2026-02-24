パナソニック エンタテインメント＆コミュニケーションはドイツ時間の24日、中国の深セン・スカイワースディスプレイテクノロジーと、そのグループ会社との包括的な業務提携を発表した。ヨーロッパにおいて、パナソニック製テレビの販売、マーケティング、物流をスカイワースが主導する。

さらに、パナソニックはトップエンドの有機EL(OLED)モデルを、スカイワースと共同開発。「オーディオビジュアル基準を維持するための専門知識と品質保証を提供する」という。

2026年4月1日付けで、パナソニックのエンターテインメント部門はパナソニック株式会社に再統合。パナソニック内のコンシューマー事業を強化するとのこと。

パナソニック エンタテインメント＆コミュニケーションCEOの豊島章氏は「新たなビジネスモデルの変更により、パナソニックのAV処理、品質、サービス基準における中核技術の卓越性と、深圳スカイワースディスプレイテクノロジーのグローバル規模の製造能力とスピードを融合させ、お客様への価値提案における勝利の方程式を提供する」と説明している。