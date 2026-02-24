春色ポーションケーキと本格ティーペアリング！浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のロビーラウンジ「シルフ」に、春をイメージした新作ポーションケーキ3種が登場。
おいしい紅茶のお店に認定された「シルフ」が贈る、春色ポーションケーキと本格ティーペアリングが堪能できます☆
浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」新作ポーションケーキ
提供期間：2026年3月2日（月）〜5月31日（日）
提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ内 ロビーラウンジ「シルフ」
浦安ブライトンホテル東京ベイのロビーラウンジ「シルフ」の期間限定メニューとして、春をイメージした新作ポーションケーキ3種が登場。
見た目で感じる華やかさと、ひと口ごとに広がる繊細な味わいに仕上げられています。
思わず「おいしそう！」「かわいい！」と声がこぼれ、その期待を軽やかに越えてくる仕上がりです。
さらにロビーラウンジ「シルフ」は、日本紅茶協会認定の「おいしい紅茶の店」
世界90ヵ国で愛される英国紅茶ブランド AHMAD TEA を揃え、ケーキとの本格ペアリングも楽しめます☆
新作ポーションケーキはすべて、1階スイーツコーナー「レーンズ」でも販売。
自宅でもホテルクオリティのケーキを楽しめます。
ラウンジで優雅に。テイクアウトで気軽に。
“ホテルスイーツ＝特別な日”というイメージをほどき、季節の訪れを少しだけ華やかに彩るコレクションです。
見た目でも味わいでも早春を感じる新作ポーションケーキを紹介していきます☆
ココル White Chocolate Mousse with Lemon Confiture
内容：上から）
・なめらかなジャスミンムース
・爽やかなレモンコンフィ
・香り高いジャスミンのパウンドケーキ
・軽やかなクレームシャンティ
・食感のアクセントとなるクッキー
ジャスミンを使ったケーキは珍しい--その希少性が、まず心をつかむココル。
やわらかな春の陽だまりを思わせる、白く艶やかなトップから物語が始まります。
仕上げに添えられたマカロンとラズベリーが、可憐なアクセントに。
ホワイトチョコレートのまろやかな甘みに仕上げられています。
ふわりと広がるジャスミンの余韻。
そこへレモンの酸味がきらりと光ります。
おすすめのペアリングティー：イングリッシュブレックファースト
ココルのペアリングにおすすめの紅茶は、イングリッシュブレックファースト。
紅茶のしっかりとしたコクが、ホワイトチョコの甘さとジャスミンの香りを包み込み、奥行きある味わいへ導きます。
フレーズ・オ・テ・ベール White Chocolate Mousse with Matcha Terrine and Strawberry Jelly
内容：上から）
・みずみずしい苺のジュレ
・濃厚な抹茶のテリーヌ
・桜香るホワイトチョコレートムース
・やわらかなわらび餅
・ほっくりとしたゆで小豆
「苺と抹茶」という名の通り、和と洋が美しく溶け合うカップデザート。
透明なグラスに描かれるのは、春色のグラデーションです。
トップにはラズベリー、ブルーベリー、苺、柚子の寒天で華やかに。
ムースのなめらかさ、テリーヌの濃密さ、わらび餅のやわらかな弾力、小豆のほくほく感を感じることができます。
ひと口ごとに食感が移ろい、和と洋が美しく溶け合う一品です。
おすすめのペアリングティー：ダージリン
フレーズ・オ・テ・ベールにおすすめの紅茶は、ダージリン。
緑茶に近いニュアンスを持つダージリンが、抹茶とあんこの甘さをすっきりと引き締め、洗練された余韻を残します。
ムラングシャンティ〜ミモザ〜 Meringue and Whipped Cream with Orange in Sparkling Wine
まるでミモザの花束を閉じ込めたかのような、軽やかなフォルムに仕上げられた「ムラングシャンティ〜ミモザ〜」
しっかり乾燥させたムラングは、驚くほど繊細なサクサク感。
中から現れるのは、ふわりと香るエルダーフラワーのソースです。
さらに、スパークリングワインでコンポートしたオレンジが、みずみずしい酸味とほのかな苦みを広げます。
”さくさく、ふわふわ、じゅわり。”食感がほどけるたび、春風のような余韻がやさしく漂うスイーツです。
おすすめペアリングティー：イングリッシュティーNo.1
おすすめのペアリングティーは、華やかで心弾むティータイムが過ごせるイングリッシュティーNo.1。
ほどよいベルガモットの香りが、スパークリングワイン仕立てのオレンジと調和します。
おいしい紅茶のお店に認定されたラウンジで堪能できる、春色ポーションケーキと本格ティーペアリング。
浦安ブライトンホテル東京ベイ内ロビーラウンジ「シルフ」にて2026年3月2日より提供が開始される新作ポーションケーキ3種の紹介でした☆
※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合あります
※写真はすべてイメージです
