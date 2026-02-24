東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」のロビーラウンジ「シルフ」に、春をイメージした新作ポーションケーキ3種が登場。

おいしい紅茶のお店に認定された「シルフ」が贈る、春色ポーションケーキと本格ティーペアリングが堪能できます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」新作ポーションケーキ

提供期間：2026年3月2日（月）〜5月31日（日）

提供店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ内 ロビーラウンジ「シルフ」

浦安ブライトンホテル東京ベイのロビーラウンジ「シルフ」の期間限定メニューとして、春をイメージした新作ポーションケーキ3種が登場。

見た目で感じる華やかさと、ひと口ごとに広がる繊細な味わいに仕上げられています。

思わず「おいしそう！」「かわいい！」と声がこぼれ、その期待を軽やかに越えてくる仕上がりです。

さらにロビーラウンジ「シルフ」は、日本紅茶協会認定の「おいしい紅茶の店」

世界90ヵ国で愛される英国紅茶ブランド AHMAD TEA を揃え、ケーキとの本格ペアリングも楽しめます☆

新作ポーションケーキはすべて、1階スイーツコーナー「レーンズ」でも販売。

自宅でもホテルクオリティのケーキを楽しめます。

ラウンジで優雅に。テイクアウトで気軽に。

“ホテルスイーツ＝特別な日”というイメージをほどき、季節の訪れを少しだけ華やかに彩るコレクションです。

見た目でも味わいでも早春を感じる新作ポーションケーキを紹介していきます☆

ココル White Chocolate Mousse with Lemon Confiture

内容：上から）

・なめらかなジャスミンムース

・爽やかなレモンコンフィ

・香り高いジャスミンのパウンドケーキ

・軽やかなクレームシャンティ

・食感のアクセントとなるクッキー

ジャスミンを使ったケーキは珍しい--その希少性が、まず心をつかむココル。

やわらかな春の陽だまりを思わせる、白く艶やかなトップから物語が始まります。

仕上げに添えられたマカロンとラズベリーが、可憐なアクセントに。

ホワイトチョコレートのまろやかな甘みに仕上げられています。

ふわりと広がるジャスミンの余韻。

そこへレモンの酸味がきらりと光ります。

おすすめのペアリングティー：イングリッシュブレックファースト

ココルのペアリングにおすすめの紅茶は、イングリッシュブレックファースト。

紅茶のしっかりとしたコクが、ホワイトチョコの甘さとジャスミンの香りを包み込み、奥行きある味わいへ導きます。

フレーズ・オ・テ・ベール White Chocolate Mousse with Matcha Terrine and Strawberry Jelly

内容：上から）

・みずみずしい苺のジュレ

・濃厚な抹茶のテリーヌ

・桜香るホワイトチョコレートムース

・やわらかなわらび餅

・ほっくりとしたゆで小豆

「苺と抹茶」という名の通り、和と洋が美しく溶け合うカップデザート。

透明なグラスに描かれるのは、春色のグラデーションです。

トップにはラズベリー、ブルーベリー、苺、柚子の寒天で華やかに。

ムースのなめらかさ、テリーヌの濃密さ、わらび餅のやわらかな弾力、小豆のほくほく感を感じることができます。

ひと口ごとに食感が移ろい、和と洋が美しく溶け合う一品です。

おすすめのペアリングティー：ダージリン

フレーズ・オ・テ・ベールにおすすめの紅茶は、ダージリン。

緑茶に近いニュアンスを持つダージリンが、抹茶とあんこの甘さをすっきりと引き締め、洗練された余韻を残します。

ムラングシャンティ〜ミモザ〜 Meringue and Whipped Cream with Orange in Sparkling Wine

まるでミモザの花束を閉じ込めたかのような、軽やかなフォルムに仕上げられた「ムラングシャンティ〜ミモザ〜」

しっかり乾燥させたムラングは、驚くほど繊細なサクサク感。

中から現れるのは、ふわりと香るエルダーフラワーのソースです。

さらに、スパークリングワインでコンポートしたオレンジが、みずみずしい酸味とほのかな苦みを広げます。

”さくさく、ふわふわ、じゅわり。”食感がほどけるたび、春風のような余韻がやさしく漂うスイーツです。

おすすめペアリングティー：イングリッシュティーNo.1

おすすめのペアリングティーは、華やかで心弾むティータイムが過ごせるイングリッシュティーNo.1。

ほどよいベルガモットの香りが、スパークリングワイン仕立てのオレンジと調和します。

おいしい紅茶のお店に認定されたラウンジで堪能できる、春色ポーションケーキと本格ティーペアリング。

浦安ブライトンホテル東京ベイ内ロビーラウンジ「シルフ」にて2026年3月2日より提供が開始される新作ポーションケーキ3種の紹介でした☆

