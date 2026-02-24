女優の黒柳徹子（92）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。昭和の喜劇王との共演を振り返った。

この日のゲストはお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹。又吉は2015年に小説「火花」で芥川賞を受賞、昨年上演された音楽劇「エノケン」では脚本も担当した。

黒柳は「エノケン」について「昭和の喜劇王、エノケンのことを」と榎本健一さんの半生を描いた作品だと紹介、「私テレビの初期の頃でしたけど、ずっとご一緒して何年間か。とっても良かったですよ、いろんなこと（を学んで）」と榎本さんとの関わりを明かした。

「みんなね、お話聞いてあげないの」としたものの「でも私はうんと面白くて、たくさんうかがいました」と懐かしんだ。又吉が「エノケンさんは優しい方なんですか」と尋ねると、「とっても優しい。思いやりのある方でした」としみじみと話した。

「その人と一緒にテレビをやっていた。『お父さんの季節』とかっていうのがね」とドラマで共演していたと言い、「とってもね、威張ってなくてね」と回顧。

又吉が「役者さんでもあり、歌手でもあり、芸人でもあるっていう」と続けると、「そうそう」と同調。「それであの方歌って舞台に出ていらっしゃるのも見ましたよ。宝塚劇場か何かで。何か“俺は村中で一番〜♪”って」とまねをしてほほ笑んだ。