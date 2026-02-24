『和田明日香とゆる宅飲み』初のリアルイベント開催決定 和田明日香がファンをおもてなし「いよいよみなさんの番です！」【コメント・概要あり】
テレビ東京は、BSテレ東で放送中の『和田明日香とゆる宅飲み』（毎週火曜 後10：00）の番組初リアルイベントを開催すると発表した。
【写真】美ボディ！ヘルシー水着姿で海辺を歩く和田明日香
料理家・食育インストラクターの和田明日香がお客様をお迎えし、オリジナルレシピでお酒に合う料理を作ってもてなす。これまで番組でつくったレシピは170種超。60人を超えるゲストを迎えてきた。初のリアルイベントでは和田が、ゆる宅ファンをもてなす。
■和田明日香コメント
いつも番組をご視聴いただき、またSNSでの反応も、本当に感謝しております。
今までたくさんのゲストをお迎えしてきましたが、いよいよみなさんの番です！
ぜひ、「ゆる宅飲み」の雰囲気を味わいに、そして美味い酒を味わいに、遊びに来てください！
■イベント概要
出演：和田明日香 (料理家・食育インストラクター)
進行:水原恵理 (テレビ東京アナウンサー)
日時：2026年4月10日(金) 17時30分開場 19時開演 20時30分終演(予定)
会場：LOFT9 Shibuya（東京都渋谷区円山町1−5 1F キノハウス）
■チケット概要
料金：3850円(税込／飲食代金別・1ドリンク制)
【写真】美ボディ！ヘルシー水着姿で海辺を歩く和田明日香
料理家・食育インストラクターの和田明日香がお客様をお迎えし、オリジナルレシピでお酒に合う料理を作ってもてなす。これまで番組でつくったレシピは170種超。60人を超えるゲストを迎えてきた。初のリアルイベントでは和田が、ゆる宅ファンをもてなす。
いつも番組をご視聴いただき、またSNSでの反応も、本当に感謝しております。
今までたくさんのゲストをお迎えしてきましたが、いよいよみなさんの番です！
ぜひ、「ゆる宅飲み」の雰囲気を味わいに、そして美味い酒を味わいに、遊びに来てください！
■イベント概要
出演：和田明日香 (料理家・食育インストラクター)
進行:水原恵理 (テレビ東京アナウンサー)
日時：2026年4月10日(金) 17時30分開場 19時開演 20時30分終演(予定)
会場：LOFT9 Shibuya（東京都渋谷区円山町1−5 1F キノハウス）
■チケット概要
料金：3850円(税込／飲食代金別・1ドリンク制)