■MLB ブルージェイズキャンプ（日本時間24日、米・フロリダ州ダンイーデン）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

ブルージェイズの岡本和真（29）がメッツとのオープン戦に6番「サード」で先発出場し、第1打席に初本塁打を放った。

2回裏、ランナー1塁の場面で迎えた第1打席で岡本は、ヤンキースでクローザーとして活躍し、25年からメッツに移籍、WBCアメリカ代表にも名を連ねる右腕、クレイ・ホームズ（28）と対戦。1球目をファールとし、2球見逃した後の4球目、アウトコース低めのスイーパーをセンターへ運んだ。第2打席は2人目のホセ・ブリューワーを前に空振り三振に倒れ、その後試合を退いた。

「徐々に良くしていっていきたいなと思っている段階なので、これからも色んな投手と対戦して、その中でも色んなことを勉強していかないと」と振り返った岡本。実績あるホームズからの豪快な一発にも「日々勉強だなと思って頑張りたい」と話し、「勉強」という言葉を繰り返した。

【強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾