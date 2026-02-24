LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を2月24日正午から25日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーが33,880円から、シタディーン新宿東京が21,780円から、東急ステイ青山プレミアが15,120円から、札幌ビューホテル大通公園が7,344円から、トラベロッジ札幌すすきのが5,524円から、万座ホテルジュラク（2食付）が25,920円から、ニューウェルシティ湯河原（2食付）が19,300円から、ANAクラウンプラザホテル富山が10,200円から、ホテルインディゴ犬山有楽苑が21,600円から、大阪エクセルホテル東急が19,530円から、ホテル阪神アネックス大阪が10,500円から、JR九州ステーションホテル小倉が12,720円から、ノボテル沖縄那覇が10,116円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄が39,900円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。