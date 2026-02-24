東京クリエイティブサロン 2026 が3月13日より開催。過去の記憶を未来へつなぐ「FUTURE VINTAGE」、東京9エリアを巡る10日間
TOKYO CREATIVE SALON 2026（以下、TCS2026）は、2026年3月13日（金）から22日（日）までの10日間、東京を代表する9つのエリアを舞台に開催される国内最大級のクリエイティブの祭典です。入場料は無料で、ファッション、デザイン、アート、クラフトなど、多様なクリエイティブコンテンツが街に広がります。
Courtesy of TOKYO CREATIVE SALON 2026
TCSとは？――創造都市・東京を発信する総合芸術祭
TOKYO CREATIVE SALON（TCS）は2020年にスタートした祭典で、都市の創造力を世界へ発信することを目的としています。桜が咲く季節に、東京という都市全体を展示空間として活用し、ファッションやアート、テクノロジー、クラフトなど多様な表現を一堂に展開。これまでの開催では延べ125万人以上の来場者を迎え、国内外から注目を集めてきました。
2026年のテーマ「FUTURE VINTAGE - 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」は、都市に蓄積された文化の層を読み解き、記憶と創造をつなぐ表現を提示するものです。過去の痕跡や歴史的背景を新たな視点で再解釈し、未来の文化として再構築することで、東京発の創造性を国内外に発信します。
City Wide Program ― 9エリアが描く街のクリエイティビティ
TCS2026の中心となる「City Wide Program」では、以下の9つの東京エリアがそれぞれの文脈を活かしたプログラムを展開します。
赤坂エリア 歴史と社交文化が共存する赤坂では、伝統的な価値観と現代の感性が融合した体験型イベントが実施され、街の新たな創造的表情が浮かび上がります。
銀座エリア 銀座では、伝統的な「銀ぶら」を再解釈する「GINZA QUEST 2」、ファッションスナップ体験や花を通じたアクション、能体験やウォッチイベント、デニム体験など多彩なコンテンツが街全体を盛り上げます。
渋谷エリア 100年に一度の再開発が進む渋谷は、渋谷ファッションウィークとの連動企画により、マーケットや都市型ファッションイベント、アーティストとのコラボレーション企画、大型商業施設との体験プログラムが展開されます。
新宿エリア 「FUTURE VINTAGE SO/ME/RU SHINJUKU」と題し、染物とヴィンテージにフォーカスしたプログラムを提供。学生によるサステナブルで創造的な作品展示や、スタイリスト・原田学氏セレクトのヴィンテージマーケット、染物ワークショップが開催されます。
日本橋エリア 日本橋は「Nihonbashi Open Craft」をテーマに、伝統技術と現代感性が交差するクラフト文化を体験できるプログラムを展開。歩きながら受け継がれる日本のものづくりの価値を体感できます。
羽田エリア 「FUTURE BLOOM JAPAN ― 桜とめぐる、日本の美と技 ―」 をテーマに、日本各地の技術と文化を現代の視点で再解釈した展示や体験プログラムで、羽田から新しい旅と創造の物語を発信します。
原宿エリア ストリートカルチャーの交差点・原宿では、「ウラハラフェス」や音楽フェス、参加型企画など、歩くたびに新しいファッション・カルチャーと出会える体験が用意されています。
丸の内エリア ビジネスと創造が共存する丸の内では、「LIVE STOCK MARKET」や「残反バッグ STAMP RALLY」など、サステナブルな視点で楽しめる体験型コンテンツを展開します（丸の内エリアの会期は3月18日〜22日）。
六本木エリア 多様な美術館やデザイン施設が集う六本木では、約100本の桜が彩る街並みを背景に、大型アート作品が都市空間と響き合う展示プログラムが進行します。
Tokyo Vintage Fashion Week
新たなファッションコンテンツとして、「Tokyo Vintage Fashion Week」が3月13日（金）から15日（日）まで、新宿住友ビル 三角広場にて開催されます。約100店舗が集結する古着マーケットや、古着文化のストーリーをスタイルで表現するファッションショーなど、多様な企画を通じて、ヴィンテージ文化の価値を現代的な視点で体感できる場が創出されます。
Courtesy of TOKYO CREATIVE SALON 2026
Tokyo Trace
「Tokyo Trace」は、東京という都市が創造の記憶を刻み続ける存在であることに着目した展覧会です。あるブランドやデザイナーに焦点を当て、その創造の背景に息づく東京の痕跡を探ります。初年度は、グローバルにコアな支持を持つ NOMARHYTHM TEXTILE に焦点を当て、3月13日（金）から15日（日）まで、新宿住友ビル 三角広場で開催されます。
Courtesy of TOKYO CREATIVE SALON 2026
TOKYO CREATIVE SALON 2026は、街を歩きながら創造と出会い、都市の記憶と未来の価値を同時に体感する10日間です。過去の蓄積を丁寧に紐解き、それを今の感性へと接続することで、東京という創造都市の可能性を提示します。街全体を舞台に、観る者の感性を刺激するプログラムと体験が、多様な文化との対話を促し、新たな価値の創出へとつながっていくでしょう。
EVENT INFORMATION
名称：TOKYO CREATIVE SALON 2026 （東京クリエイティブサロン 2026）
会期：2026年3月13日（金）〜3月22日（日）
開催エリア：丸の内、日本橋、銀座、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田（東京都内9エリア）
入場料：無料
テーマ：FUTURE VINTAGE ― 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造
主催：東京クリエイティブサロン実行委員会
Courtesy of TOKYO CREATIVE SALON 2026
