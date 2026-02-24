愛知県のホテルでコカインを所持したとして23日に麻薬取締法違反（所持）の疑いで人気音楽グループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が逮捕された事件をめぐり、韓国メディアは24日、逮捕者の1人が歌手兼プロデューサーのチャンスラー（Chancellor）であると報じた。

この事件をめぐっては酒井容疑者の他に芸能事務所エイベックスの社員2人と、XGが所属する芸能事務所「XGALX」の自称ミュージックプロデューサー、キム・マイケル・チョン容疑者（39）が逮捕された。捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。

韓国メディア「OSEN」などは逮捕者の1人がチャンスラーだと報道。チャンスラーはバークリー音楽大出身で、歌手として活動しながらカン・ダニエルらのアルバムをプロデュース。現在は酒井容疑者と同じ芸能事務所「XGALX」に所属している。2022年に3歳年下の客室乗務員の女性と結婚し、昨年10月に長女が誕生したばかりという。

酒井容疑者とともに逮捕されたキム・マイケル・チョン容疑者がチャンスラーとみられる。