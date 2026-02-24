今年も暑い夏となりそうです。気象庁は24日、3月から8月までの天気の見通しを発表しました。

まず、今年の春（3月〜5月）の天候の見込みです。

寒気と暖気の境目である「偏西風」が平年より北を流れ、日本付近は暖かい空気に覆われやすい予想だということです。そのため、春の平均気温は北日本から西日本にかけて平年より高く、沖縄・奄美で平年並みか高い見込みとなっています。

また、春も引き続き、林野火災などに注意が必要です。

特に西日本太平洋側から沖縄・奄美にかけては、この冬、降水量が平年よりかなり少なくなっていますが、引き続き春の前半も少雨傾向となっていて、気象庁は「林野火災や水不足などに注意が必要だ」としています。

次に、夏（6月〜8月）の天候の見込みです。

今年の夏は太平洋高気圧が本州付近にやや強く張り出し、日本付近は暖かい空気に覆われやすい予想で、全国的に気温が高くなる見込みだということです。

世界全体で気温が高い状態が続いていることなどの影響で、日本の夏の平均気温は、去年まで3年連続で過去最高を更新しています。

気象庁は、「世界の平均気温はピークからやや下がっているものの、依然として高い状態が続いている。対流活動などの状況次第では、今年の日本の夏もかなり気温が高くなる可能性がある」としています。そのうえで、「去年は、気温がそれほど上がらないはずの梅雨の時期に急激に高気圧が強まり、猛暑日が相次いだ。今年も同じように急に暑くなることは十分ありうるので、早めから十分に暑さへの対策をしてほしい」と呼びかけています。

雨については、梅雨の降水量、夏を通した降水量とも全国的にほぼ平年並みの見込みだとしていますが、「近年は梅雨などに大雨が発生する頻度が増えている。雨の時期を迎える前に心構えをしてほしい」としています。