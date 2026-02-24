本田翼、フランスで“奇跡的に会えた”人気アーティストとランチ満喫＆2ショット公開「絵になる」「推しと推し」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】女優の本田翼が2月24日、自身のInstagramを更新。フランスで人気アーティストと食事をしたことを明かし、2ショットを公開した。
【写真】本田翼、フランスで“奇跡的に遭遇”した人気アーティスト
今回、本田は「フランスの写真ぜんぜんあげてなかったことに自分がいちばん驚いております」とつづり、滞在していたフランスでの写真を大量公開した。
さらに「今回のフランスはかなり弾丸でめちゃくちゃ時間が限られてる中、奇跡的にあーちゃんにあえました」と2026年から“コールドスリープ”として活動を休止している3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんとの笑顔の2ショットも披露。「お土産におすすめのものを話し合いながらお買い物したよ そしてランチに手巻き寿司食べたよ。すんごくおいしかった」と充実したひと時を振り返った。
また、あ〜ちゃんも本田の投稿を引用して自身のストーリーズを更新。「ふらふらソロ活してたらパリでばっさーにばったり」「まじで楽しいメンバーで癒し ばっさーおすすめのお茶ありすぎて帰りの私のスーツケースお茶だらけ」と本田とのエピソードをつづっている。
本田とあ〜ちゃんの2ショットにファンからは「パリでバッタリ会うなんてすごい」「本当に奇跡のような話」「2人とも絵になる」「美しい」「推しと推しの2ショット最高」「おしゃれすぎる」「めっちゃ可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田翼、フランスで人気アーティストと遭遇
◆本田翼の投稿に反響
