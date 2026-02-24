G-DRAGON、100人超の悪質投稿者を告訴「一部の被疑者は嫌疑を認め、検察送致」

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONに向けた悪質な書き込みを残したネットユーザーたちが捜査を受けている。

2月24日、所属事務所ギャラクシー・コーポレーションは、悪質な投稿をした人々の告訴進行状況を詳細に伝えた。

事務所側は、「当社はG-DRAGONに対する名誉毀損、虚偽の流布、悪意のある誹謗中傷および人格権侵害行為など、悪質な投稿に関して、法務法人ユルチョンと協力し、強力な法的対応を継続している」として、「100人を超える悪質な投稿の作成者に対し、大規模な告訴を行った」と伝えた。

続けて、「捜査機関はコミュニティおよびSNSプラットフォームへの差し押さえ捜索を通じて、多数の被疑者を特定しており、被疑者は各々の住所の管轄警察署に移送され、捜査を行っている」と述べた。

続けて、「現在、一部の被疑者は嫌疑を認め、被告訴人調査が完了し、検察に送致されており、処分結果を待っている。嫌疑を否認する被疑者についても、警察で積極的な捜査が続いている」と明かした。

（写真＝ギャラクシー・コーポレーション）G-DRAGON

ギャラクシー・コーポレーションのコメントは、以下の通り。

◇

所属アーティストの権益侵害対応に関する進行状況のご案内（02.24）

こんにちは。ギャラクシー・コーポレーションです。

当社は所属アーティストG-DRAGON（以下、「アーティスト」）に対する名誉毀損、虚偽の流布、悪意のある誹謗中傷および人格権侵害行為など、悪質な投稿に関して、法務法人ユルチョンと協力し、強力な法的対応を継続しております。これまでの進行状況をご案内いたします。

以前の権益侵害対応のご案内（10.17）に続き、当社はファンの皆様からの情報提供および自社モニタリングを通じて収集した証拠をもとに、100人を超える悪質な投稿作成者に対し、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）」の疑いで大規模な告訴を行いました。

捜査機関はNatePann、NAVER、dcインサイド、theqoo、X（旧ツイッター）など、主要なオンラインコミュニティおよびSNSプラットフォームに対する差し押さえ捜索を通じて、多数の被疑者を特定しており、被疑者たちは各々の住所の管轄警察署に移送され、捜査が行われております。

現在、一部の被疑者については、嫌疑を認め、被告訴人調査が完了し、検察に送致されており、処分結果を待っている状態です。嫌疑を否認する被疑者についても、警察で積極的な捜査が続いております。

ただし、現在は検察送致の段階であり、被疑者を特定できる情報は個人情報保護法および捜査手続き上、公開が難しい点をご了承ください。

本件の迅速かつ厳正な処理のため、関連機関と緊密に協力しており、各種SNSおよびオンラインプラットフォームに掲載された悪質な投稿に対する証拠を継続的に確保しております。今後もアーティストの権益保護のため、民事・刑事上の措置を順次拡大していく予定です。

本件に関して、意味のある進行状況がある場合、可能な範囲内で定期的にお知らせいたします。ただし、捜査手続き上、被疑者の特定および調査過程に一定期間を要する点は、寛大なご理解をお願い申し上げます。

ギャラクシー・コーポレーションは韓国・海外を問わず、アーティストに向けられたすべての表現に常時モニタリングを行っており、アーティストがいつでも健康的で安定した環境で活動できるよう、責任を果たしてまいります。

ファンの皆様におかれましては、悪質な投稿を発見された場合、同投稿のすべての項目（URL、作成日時、投稿者のIDまたはニックネーム、侵害内容、キャプチャ日時など）が明確に確認できるよう整理した単一のPDFファイルを、下記の通報メールまでお送りください。これは、関連する法的手続きの進行においても、重要な根拠資料として活用されます。

アーティストに向けたファンの皆様の継続的な関心とご協力に深く感謝申し上げ、2026年も当社は所属アーティストの権益保護のために最善を尽くします。

ありがとうございます。