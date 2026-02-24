「毎日これ🐈‍⬛我が家のニャラーム」



【動画】朝5時、激しすぎる猫の「ニャラーム」

そんな投稿がInstagramで注目を集めている。



投稿したのは、飼い主の「保護猫きょうだいハレとアメ」さん（@pino.hare_ame）。動画に映るのは、朝5時過ぎから始まる“攻防戦”。黒白猫のアメちゃんが、布団で眠る飼い主（奥さん）の頭をガシガシとかき、勢いよく頭突きをする姿だ。



5歳の甘えん坊、アメちゃん

主役は、5歳の男の子・アメちゃん。生後2カ月で迎えられ、半年ほど経ったころから“ニャラーム”は始まったという。



「ほぼ毎日ずっとです」



朝の5時過ぎになると、戦いはスタート。一度起きても、もう少し寝たいと布団に潜り込めば、すごい勢いで潜り返してくる。



「頭皮から血が出そうになるくらいのおはようの頭突きです（笑）」



なぜ“奥さん限定”なのか？

面白いのは、この攻撃（？）が旦那さんには向かわないこと。理由を聞くと、「毎日ご飯とトイレ掃除をしているのが私なので。ご飯が欲しいときは私のところに来ます。あと…たぶん旦那に関心がないのかと」



どうやら“担当者指定”の目覚ましらしい。



対策はすべて秒殺

これまで、さまざまな対策も試してきた。



・ナイトキャップをかぶる

・自動給餌器で深夜と朝方にご飯を出す



しかし……



「ナイトキャップは秒殺でした。自動給餌器を使っても、起こされることは変わりませんでした」



リプライ欄には、「スヌーズ機能がすごい」「時間設定できないのが恐ろしい」といった声が並ぶ。さらに、「亡くなった愛猫を思い出して懐かしくなった」というコメントもあり、多くの飼い主の記憶を呼び起こした。



きょうだいで迎えた理由

アメちゃんは、きょうだいのハレちゃんと一緒に暮らす元保護猫。もともと猫を迎えたいと考えていた投稿者さんは、保護猫活動をしている知人を通じてアメちゃんと出会った。当初は1匹の予定だったが、「きょうだいで引き取ってほしい」と勧められ、ハレちゃんも一緒に迎えたという。



「とっても甘えん坊で、家の中をずっとついてきて、ずっとおしゃべりしています」



朝の“ガシガシ”も、その甘えの延長なのだろう。



「痛みと幸せを一緒に噛み締めましょう」

投稿は想像以上の反響を呼んだ。



「周りではいなかったので、同じ境遇の方がたくさんいてびっくりしました」



毎朝の寝不足はつらい。それでも、こんな言葉で締めくくる。



「これもなくなってしまうと寂しいので、痛みと幸せを一緒に噛み締めましょう！」



強烈だけれど、愛おしい。“ニャラーム”は、今日も正確無比に鳴り響く。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）