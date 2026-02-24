悲願の「尻手黒川道路」ようやく完成へ

2026年1月21日、川崎市は麻生区内で事業を進めている「尻手黒川道路」で、トンネルが貫通したと発表しました。

地域の主要道路に関する大きなトピックスに対して、SNSなどにはさまざまな声が集まっています。

【画像】超便利!? これが全線開通する「尻手黒川道路」ルートとトンネル開通部です！（21枚）

尻手黒川道路は、神奈川県川崎市を縦断するように走る都市計画道路で、正式名称は「3・4・9号尻手黒川線」となります。

横浜市の「環2」や、JR南武線 尻手駅や川崎駅方向を結ぶ鶴見川の主要交差点「末吉橋」を起点に、県道14号として元住吉、子母口を通り、千年や梶が谷を経由して、東急田園都市線の宮前平駅近くで国道246号と東名高速の東名川崎ICをそれぞれ接続。

その先は小田急線 柿生駅で同線をまたぎ、「片平2丁目」の丁字路交差点で神奈川県道3号線と交差して一旦途切れます。

川崎市では中原区、高津区、宮前区、麻生区を結ぶほか、東名川崎ICや246号から川崎市内の各地を結ぶことから、市内の移動においては非常に重要な路線となっています。

すでに大部分が開通し、麻生区王禅寺から高津区子母口までの約10kmの区間は4車線化されています。

そのためすでに完成したかのようですが、“尻手黒川”の名称とは裏腹に、現在のところはまだ麻生区の小田急多摩線 黒川駅まではまっすぐ行きません。

そのため、片平2丁目ではちょうど行き止まりとなり、さらには交通量の多い県道3号線とぶつかることから、常に渋滞しています。

現在、片平2丁目交差点より先はまだまだ事業化の最中であり、全線開通に向けて工事が進められています。

さて、今回貫通したトンネル「山岳トンネル」はこの片平2丁目の先の区間で、ちょうど尻手側から見ると大きな緑地になっている区間になります。

「柿生の森」や「柿生日向公園」などもある小山で、約190mのトンネルで山の真ん中を貫くことになります。

晴れてトンネルが貫通したことで、残すところは舗装など、クルマが通行できる最後の仕上げとなり、いよいよ全線開通へのラストスパートとなりました。

トンネルの先はすでに黒川駅まで行く県道137号線が存在しており、トンネルでこの道路と直通することで尻手黒川道路がようやく完成。東名自動車道の「東名川崎IC」もぐんと近くなります。

さらにその先の東京都多摩市（多摩ニュータウン方面）への新たなアクセス路となり、周辺の交通の分散も期待されるなど、大きな期待がかかっているところです。

※ ※ ※

そんな尻手黒川道路に関する新たな情報に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「（トンネルができる片平2丁目の）丁字路っていっつもつまってる印象」「柿生のあたりは常にどこか混んでるもんなー」「朝の路線バスがなかなかたどり着かない」など、周辺の渋滞の激しさを嘆く声でした。

そのため「トンネルがつながればかなり改善されそう」「いつできるんだろう」など、早期の開通に期待を寄せるコメントがあふれています。

一方で「なにげなく“尻手黒川”って呼んでたけど、実は黒川までつながってなかったのか！ 今日イチの衝撃」「名前の意味を初めて知った」とのコメントも散見されていました。