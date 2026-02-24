MSYは自社で展開する『ASOBI GRAPHT』シリーズで「ストリートファイター 6」とのコラボレーションによる新作3Dキーキャップをはじめとしたコラボ商品を発表した。新作アイテムは3月4日から17日までの期間、東京ソラマチのポップアップストアで販売される。

【画像あり】ストリートファイターのキャラクターがオシャレなアイテムに 新商品一覧

3Dキーキャップは、キャラクターをデフォルメし立体化したオリジナルデザインで作られたアイテムだ。Cherry MXおよび互換スイッチに対応し、対応スイッチであればキーキャップを付け替えるだけで楽しめる。彩色は一点ずつ筆塗りで仕上げている。ラインナップは全10種だ。

『パンクキャンバス コレクション』の新作アイテムでは、描き下ろしキャラクターが新たに追加された。新たに追加されたキャラクターはA.K.I.とブランカの2人である。

ヴィンテージ風のプリントは、職人が一枚一枚手作業で染料を刷り込む伝統的な技法、手捺染（てなっせん）によって表現されている。

初回連載開始から3周年となる「がんばれジュリちゃん」のコラボ商品も登場する。「がんばれジュリちゃん」のデザインが盛り込まれたマウスパッドとおちょこが展開される。

「ストリートファイター 6」とコラボレーションしたデスクマットも新たに3種類追加され、全29種となる。追加されるのは、エレナ、サガット、C.ヴァイパーで、それぞれのビジュアルとグラフィティサインをあしらったデザインだ。

キャラクタービジュアル「カートゥーン」の絵柄を身近に楽しめるマスキングテープ、トレーディングラバーマグネットが販売される。

収録キャラクターなどのグッズの詳細は、商品ページで確認してほしい。新作アイテムは2月24日から3月24日までGRAPHT公式ECサイトにて予約販売を受け付けている。

