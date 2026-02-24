中日のサノーは23日のロッテとのオープン戦で“来日1号”

メジャー通算164本塁打を誇る中日の新助っ人ミゲル・サノー内野手が23日、沖縄・北谷で行われたロッテとのオープン戦で1号ソロを放ち、“ゴリラパフォーマンス”を披露した。球団公式YouTubeはその後に起きた出来事を「少女とゴリラの物語」として公開し、話題を呼んでいる。

「4番・一塁」で先発出場したサノーは第2打席に、代わったばかりのカスティーヨの外角直球にバットを合わせて右翼席へ叩き込んだ。そこでボールを拾ったのが、母と5歳の娘の親子だった。

“来日1号”ということで、記念球はサノー直筆サイン入り新品ボールと交換でサノーの手元へ戻ってきた。「日本で打った最初の本塁打でとてもよかった。特別な本塁打になったと思います」「特別なボールになった。前から日本でプレーしたくて、神様のおかげで日本に来られて、日本で長くできるようにずっと持っておきたいと思います」と喜んだ。

ここで、記念球を手にしていた5歳の女の子から「ホームランたくさん打ってね」というメッセージを見せられると、サノーの顔に笑みが広がった。「アリガトウゴザイマス。たくさん打ってドラゴンズが優勝できるように頑張ります。可愛い女の子に応援してもらって頑張ります」と力をもらったようだ。

沖縄で生まれた奇跡のような“絆”に、ファンからは「かわいすぎる〜」「めちゃくちゃほっこりしました」「少女とゴリラはもうジブリ映画1本作れる」「おいおい、こんな可愛い子が応援してくれてるなんてサノーも嬉しいだろうな！ わたしも幸せになりました」「女の子もサノーも可愛い」「こんなの見たら泣いちゃう」「『少女とゴリラ』とかいうイソップ童話みたいなタイトルすこ」「これをきっかけにたくさんの記念ボールが増えていくといいですね」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）