¿·¾®·ë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¡×¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¢96Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»°Ìò
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¿·¾®·ë¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ï24Æü¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°½É¼Ë¤¬¤¢¤ëÂçºå»ÔÅìÀ®¶è¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö»°Ìò¤Ï¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¡£ÆþÌç¤«¤é5Ç¯È¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÈÖÉÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¤Ï96Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»°ÌòÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¼Â´¶¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈÖÉÕÉ½¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Î¡ËÀÅ²¬¡¢Ç®³¤¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£