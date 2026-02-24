通信インフラ事業の株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴは２４日、グループ会社が運営する動画配信サービス（ＶＯＤ）情報メディアを通して、ＶＯＤ利用経験者３００人を対象に実施した「ドラマ視聴に関する実態調査」の結果を公開。ドラマをリアルタイムでテレビ視聴する割合は約１割に過ぎず、ＶＯＤ利用者が約７割に達することが分かった。

【ドラマの視聴方法は？】

＜１位＞動画配信サービス（ＴＶｅｒなど無料見逃し配信）３４．２％

＜２位＞動画配信サービス（見放題・都度課金）３３．３％

＜３位＞テレビ放送を録画して視聴 ２１．７％

＜４位＞テレビ放送をリアルタイムで視聴 １０．７％

＜５位＞ＤＶＤ・Ｂｌｕ―ｒａｙを購入・レンタル ０．３％

同社は「本調査から、ドラマ視聴においてもＶＯＤが主流となっており、無料見逃し配信と見放題サービスを合わせると約７割の視聴者がＶＯＤを第一の視聴手段として利用していることが明らかになりました。特にドラマではＴＶｅｒなどの無料見逃し配信の利用率が高く、テレビ放送との連携が強い視聴環境が特徴的です」としている。