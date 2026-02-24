畑芽育、アルコ＆ピース平子祐希の抱擁イベント参加「正面からハグせなと思って…」感想明かす
【モデルプレス＝2026/02/24】女優の畑芽育が23日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18時50分〜）に出演。プライベートでお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希の写真集イベントを訪れたことを明かした。
【写真】23歳美人女優「ただのオタク」オフショット
畑は「わたくし先日、2026年の特大イベントに行ってまいりました！」と切り出し、15日に開催された平子の初写真集『艶夢』（講談社）発売記念お渡し会に参加したことを報告。「完全なるプライベートで行ってまいりました！情報解禁されて速攻でチケット取りまして」とサイン入り写真集のほか、抱擁や2ショット撮影の特典も楽しんだことを明かした。
畑は「2ショットを撮るんで、せっかくだから可愛くしようと思って、結構ちゃんとメイクまでして」と話し、抱擁は正面と背後からが選べたそうで「せっかく大好きな“デカ男”が目の前にいるんだから正面からハグせなと思って正面からにマルして」と照れ笑い。さらに「もうマジでただのオタク。超ドキドキしながら待ってた」と振り返り、並んでいる途中に畑だと気づいた人から声をかけられ、平子の話で盛り上がったことを明かした。
そんな中で平子と対面した畑は「デカくてカッコよくて。もう幸せ〜っ！ってなって」と感激。「厚みがすごいんです！」「胸板の厚みがすごい！あといい匂いしたんです！もうなんかドキドキしちゃって」と興奮気味に話し、平子には畑だと気づかれなかったというが「逆にバレなくてよかった。オタクのひとりとして対面できて、最高にキュンキュンさせていただきました」と幸せそうに振り返った。
ラジオの公式Xでは、畑が平子の写真集を手にしたオフショットも公開され、ファンからは「プライベートで来てたなんて」「さすが“デカ男”好きの芽育ちゃん」「ガチオタクぶり最高！」「同じ平子さんファンとして共感するお話がいっぱいでした」「照れてる姿が可愛すぎる」「知らなかったから意外！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆畑芽育、プライベートで平子祐希の写真集イベントへ
