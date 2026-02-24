憲政史上初の女性総理となった高市早苗氏は、高い女性人気を誇る。『しゅふJOB総研』が昨年12月4日に発表した調査によれば、女性の活躍推進について高市政権に「期待する」と回答した女性は73.1％に上った。「同性なので期待したいです。大変なことが多いのも分かる気がするので」（50代会社員）など、多くの女性の共感を呼んでいるようだ。

【写真】愛子さまに、佳子さまご結婚後も皇室に残る案が進展も…皇族数減少の課題にご本人の意思は？

ところが、そんな女性人気を失いかねない事態を、高市首相は自ら招こうとしている。先日の総選挙での与党圧勝を受け、皇室典範の改正に前のめりになっているためだ。

自民党は今回の政権公約の皇室に関する項目で、《安定的な皇位継承のため、「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案を第一優先として、皇室典範の改正を目指します》と盛り込んだ。高市首相の支持基盤である岩盤保守層が重視する「旧皇族の養子案」を掲げた形だが、その一方で、これまで議論が重ねられてきた「女性皇族が結婚後も皇室に残れるようにする案」は抜け落ちている。これが一部の層を刺激しているようだ。天皇陛下の長女・愛子さま（24）の将来を大きく左右しかねないためだ。

「高市首相は『女系天皇には反対。男系男子の伝統を守るべき』と姿勢を鮮明にしています。つまり、父方が天皇の血を引く男系としての『愛子天皇』は容認しているともいえますが、女性皇族の配偶者や子が皇族の身分を持つ“女性宮家”につながる案は、今回の選挙結果を受けてほぼ消滅しました。愛子さまが今後も長きにわたって皇室を支えたいと考えた場合、未婚のまま皇室に残るしかないという状況になりつつあります」（皇室ジャーナリスト）

■“政略婚危機”報道も浮上

発売中の『女性自身』（3月3.10日合併号）は、「男系男子の皇統維持」のため、愛子さまが旧宮家に連なる同世代の男性と“政略婚”を半ば強制されかねない危機すら浮上しつつあると指摘している。

「岩盤保守層が“126代にわたり連綿と続いてきた万世一系の原則”や“皇統の理念”を重視するのも理解できます。しかし、その一方で、愛子さまが未婚を選ばざるを得ない状況に追い込まれたり、ジェンダー平等の視点を脇に置いて“血統さえつなげばいい”というスタンスは、今の時代にそぐわないのではないでしょうか」（同）

昨年5月、大阪・関西万博の訪問で、愛子さまが視察するパビリオンには人だかりができるほどの人気ぶりだった。そんな愛子さまの将来に影響を及ぼしかねない高市政権の皇室典範改正。結果次第では、潮がさっと引くように、高市政権の支持率にも響きそうだ。

2月23日に66歳の誕生日を迎えた天皇陛下は、皇居で行った記者会見で、家族への感謝を述べるともに愛子さまについて「引き続き感謝と思いやりの気持ちを持ちながら、皇室の一員としての務めを大切に果たしていってくれることを願っています」と語った。天皇としても愛子さまの父としても今国会での皇室典範改正の議論の行方は気掛かりだろう。

