¡ÔÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¼ç±é¤ÎNHK¥É¥é¥Þ10¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¡Ê²ÐÍËÌë10»þ¡Ë¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¡¢2½µ¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÄ³¤Í£¡Ö¼¡Âå¤ÎNHK¥Ò¥í¥¤¥ó¡×ÉÃÆÉ¤ß¡ª ¸ÞÎØ¤Ç¤ªÍÂ¤±¡Ö¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¡ÈÌÜÎÏ¡É
¡ÖÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï6¡óÄ¶¤¨¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬5ÅÀËþÅÀ¤Ç4.0¤ÈÅß¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹âÉ¾²Á¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ôº£´ü°ìÈÖ¡Õ¡Ô¤µ¤¹¤¬¡£ÌÌÇò¤¤¡Õ¡Ô¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿¤¤¡Õ¡Ô¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ô¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡£±óÆ£·û°ì¤Ï½Â¤¤¡£ÌÄ³¤Í£¤âÌ¥ÎÏÅª¡Õ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¤Îà³Î¤«á¤Ê±éµ»¤âÀä»¿¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾»³¤µ¤ó¤ÏASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤ÈADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½´±¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯¤ÎÈá°¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥±¥ó¤µ¤ó¤Îà¥í¥Ã¥¯¤ÊºÛÈ½´±á¤â¤·¤«¤ê¡¢±é¼ÔÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÔÀî¤µ¤ó¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸µ¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡¤½¤Î»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¡Ê47¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¼¹¹Ô´±¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ô¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤È»ÔÀî¼ÂÆü»ÒÂç¹¥¤¤Î»ä¤Ë¤Ï¸«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ÔÀî¿ä¤·¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¥Á¥é¥Û¥é¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÏÏÆÌò¤Ç¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ê¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¼çÌòµé¤Ç¤¹¤¬²¬»³Å·²»¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Ê¤é²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë½Ð±éºî¤ÏSµé¡¢Aµé¤ÇÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¿®ÍÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜ¿Í¤ÏàÄ¶á¤¬ÉÕ¤¯¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤¬¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¤ËÌ¯¤Ê¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡»ÔÀî¤Ï2024Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡¢25Ç¯1·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢¥É¥é¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢10·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë¤â1ÏÃ¤À¤±¤À¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ò¥Ã¥Èºî¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ÆÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤³¤½¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡»ÔÀî¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥Æ¥ß¥¹¡×¤Ç³ÎÄê¤«¡£
