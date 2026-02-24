山川豊がはやぶさに楽曲提供

演歌デュオの「はやぶさ」が2月22日、グランハマー新橋にて「スナックはやぶさLiveShow『〜はやぶさ15th Anniversary Banquit〜』」を開催。先輩の山川豊（67）、原田波人（23）と囲み取材に応じた。

トライできる薬はあと3種類…ステージ4の肺がんと闘う山川豊さん“今”を語る

15周年を記念し、山川豊が作曲した「港町のおんな」をリリース。同曲は13年前に山川がはやぶさのために温めていた。山川は「2人の個性が1曲で生きるようにムード演歌を作りました」とコメント。ヤマト（32）は「13、4年前に『山川さんが駐車場で呼んでます』と言われて、山川さんの大きな外車に入った時には軟禁されたと思いました（笑）。そしたらこの曲を聞かせてくださったんです」。ヒカル（38）も「『ムード歌謡だけどあえてこぶしをきかせもいいよ』と言ってくださって、自分らしくのびのび歌える曲です」と語った。

山川は夜の部のステージにも登場。デビュー45年の大先輩として「1曲1曲を大事にやり続けることに意義がある。歌っていたらいい作品にめぐり合える」とエールを送った。

ステージは昼夜満席、2時間弱のステージは大盛況。今後のはやぶさに注目だ。

◇ ◇ ◇

