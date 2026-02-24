大谷翔平（31=ドジャース）はあくまでもジョークのつもりで言ったのだろう。

日本時間23日、WBCの決勝が米国戦で、九回に登板が必要になったら志願する可能性はあるかと聞かれると、こう言った。

「最後に（前回大会で最後空振り三振に打ち取った）トラウト選手が出てくるなら……（投げる）かもしれないですね（笑）」

2023年の前回大会決勝の米国戦では1点リードの九回にリリーフ。2死からトラウト（34=エンゼルス）を空振り三振に打ち取って胴上げ投手になった。そのトラウトは今回、米国の代表メンバーに入っていないから、登板の可能性はないと言いたいのだろう。

今回のWBCはDH専念。投げないことは本人も承知している。オフに手術やリハビリのなかった今季は、開幕からポストシーズンまでフル回転する必要がある。チームのワールドシリーズ3連覇がかかっているし、すでに2度手術している右肘への負担はなるべくなら最小限にとどめたいからだ。

しかし、時と場合によって闘争心が理性を上回ってしまうのが大谷だ。

この日、ドジャースのキャンプ地を訪れている恩師の日本ハム・栗山英樹CBOは、前回決勝と同じ状況になったらという問いに、こんなふうに答えた。

「どう止めても止まらない」

「（自分が投げると）絶対に言うでしょ。言うに決まってますね。それが（米国代表キャプテンの）ジャッジでも、ジャッジじゃなくても」「どう止めても止まらない感じは、想像ができますけど」

実際、昨年6月に投手として復帰する前にはフロント、現場、医師も交えた話し合いで「最初だから95マイル（約153キロ）程度で。徐々に上げていこう」という結論が出て、本人もそのつもりだった。が、実際にマウンドに上がると、球速の制限はどこへやら。手術明け初戦から100マイル（約161キロ）を連発して、首脳陣をヒヤヒヤさせた。

そんな大谷にブレーキをかけるためだろう。ドジャースは今回の侍ジャパンにスタッフを派遣するとはいえ、「彼はとにかく勝ちたい」（フリードマン編成本部長）のだ。

この日は投手として2度目のライブBPで33球を投げ、最速159キロをマークした。2月下旬のこの時期に160キロ近い速球を投げているのだから、投手としての調整は順調そのもの。優勝のかかった大一番で、それなりの展開になれば周囲の制止を振り切ってマウンドに上がる可能性はある。

◇ ◇ ◇

