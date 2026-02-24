日本時間午後１０時にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁が講演、同午後１１時にコリンズ米ボストン地区連銀総裁が挨拶、ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加、同午後１１時１５分にウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同午後１１時半にクック米ＦＲＢ理事が講演、グールズビー米シカゴ連銀総裁がテレビに出演、同２５日午前５時１５分にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁とコリンズ米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加する。１１日に１月の米雇用統計が発表されており、失業率は前月から予想外の低下、非農業部門雇用者数は予想を上回る伸びとなった。こうした１月の米雇用統計の堅調な結果を受け、米ＦＲＢ関係者が追加利下げに慎重な姿勢を示すようなら、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧英の中銀関係者も発言する。日本時間２４日午後７時半にコッハー オーストリア中銀総裁が講演、同２４日午後１１時１５分にベイリー英中銀（ＢＯＥ）総裁、ピルＢＯＥチーフエコノミスト兼金融政策委員会（ＭＰＣ）、グリーンＭＰＣ委員、テイラーＭＰＣ委員が英議会委員会に出席、同２５日午前２時半にシュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁が講演、同２５日午前２時４５分にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁が討論会に参加することになっている。



また、日本時間２５日午前０時に２月の米消費者信頼感指数の発表も予定されている。大方の予想は８７．１となっており、前月の８４．５を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

