東京時間に伝わった指標・ニュース

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50%（5年)



【米国】

米税関当局が24日午前0時1分から「10%」の関税を課す通知を掲示



トランプ米大統領

貿易協定をごまかす国にはさらに高い関税を課すから気をつけろ‼

最近合意したよりもはるかに高い・ひどい関税を課すことになるだろう



最高裁トランプ関税却下で中国、インド、ブラジル関税率は引き下がる見通し

一律15%関税適用で欧州、英国、日本、韓国、豪州は関税引き上げに直面



トランプ大統領が6産業に新たな国家安全保障関税を検討（WSJ）

大型バッテリー、プラスチック配管、工業用化学薬品、通信機器など

既に発表した他の関税とは別個に発動する



欧州連合

トランプ米大統領の新たな関税政策は違反だと警告

新たな累積税率はEUと米国が貿易協定で合意した15%の上限を超える



【中国】

トランプ一律15%関税実施なら対中関税率は平均32%から24%に引き下げ

フェンタニル関税無効とトランプ最初の警告10%関税なら10%以下に低下



春節9日間の連休中の国内旅行をした人が28億人を超える見込み

家族旅行予約数は前年比78%増、複数都市訪れた観光者数は前年比50%増

小売店・飲食店の1日あたりの売上は前年同期比8.6%増



【中東情勢】

トランプ米大統領

合意に至らなければイランにとって非常に悲しい日になるだろう

攻撃を決定するのは私だ、軍事攻撃でイランに容易に勝利できる

