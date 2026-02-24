歌手の相川七瀬さん（51）が24日、自身のインスタグラムを更新し、亡くなったLUNA SEAの真矢さんへの思いを明かしました。

相川さんは、真矢さんとの思い出の写真とともに「新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした」と投稿。続けて「仕事終わりにご飯を食べたり、地元のお祭りに連れていってくれたり、まだ若かった私の悩みは、いつも真矢さんに聞いてもらっていました」と振り返りました。

2000年以降は、相川さんのライブツアーで真矢さんにドラムを担当してもらったり、レコーディングも一緒にしていたこともあったそうで「真矢さんがドラムを叩く姿は、まだ小さかった次男に大きな影響を与え、ステージ袖で喰らいつくように見て夢中になり、ドラムを真剣にやるようになりました」と明かしました。

■訃報を聞いたときは「理解出来ませんでした」

また、訃報を聞いたときの心境について「真矢さんの状況について隆一さんが連絡をくれた時、事を理解出来ませんでした。ただ、もう真矢さんが連絡のつかない場所に逝ってしまったことに、行き場のない強烈な淋しさが募って、どうしようもなくなりました」と告白。

最後に「真矢さんは、お疲れ様を言う時、電話を切る時、バイバイと言わず“またね！ 七瀬ちゃん”と優しい声でいつも言ってくれました。だから今は、いつも通りに私からも“またすぐね！ 真矢さん”と言いたいです。心からご冥福をお祈りします」と追悼しました。

さらに別の投稿で、“真矢さんが一番好きだった歌”という相川さんの『月に捧ぐ』を歌唱する動画も公開しています。