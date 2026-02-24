A東京がTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』とコラボ！…4月11日の島根戦に“ちびゴジラ”と新海岳人監督が来場

2月24日、B1アルバルク東京は、テレ東系列「おはスタ」内で放送中の人気TVアニメ『』とのコラボレーションが決定したことを発表した。

今回のコラボレーションは、2026年4月11日（土）にホームのTOYOTA ARENA TOKYOで開催される島根スサノオマジック戦（第31節）の「ALVARK FAMILY DAY」の一環として実施される。

当日は、作品の主人公である天真爛漫なキャラクター“ちびゴジラ”がアリーナに登場。会場内でのグリーティングに加え、ハーフタイムショーにも出演し、アリーナを盛り上げる予定だ。また、同作の監督を務める新海岳人氏の来場も決定しており、ハーフタイムにはアニメの魅力を紹介するトークセッションも行われる。

大のバスケットボールファンとして知られる新海監督は、今回のコラボに際して以下の通りコメントを寄せている。

「バスケを見るのもプレイするのも大好きなので、アルバルクさんとのコラボが実現して本当に嬉しいです！（実は以前ザック（バランスキー）選手、大倉（颯太）選手は雑誌でインタビューをさせてもらったこともあります） 選手全員大好きですが、特に小酒部（泰暉）選手は神大1年のインカレの頃からファンです！ 当日はテンションぶち上げで応援します！WE！」

新アリーナで初めて開催される注目の島根戦。当日は来場者プレゼントも予定されており、詳細は後日発表されるとのこと。バスケファンのみならず、アニメファンにとっても見逃せない一日となりそうだ。

【対象試合】



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第31節 GAME1



アルバルク東京 vs 島根スサノオマジック



2026年4月11日（土）17:05 TIPOFF



会場：TOYOTA ARENA TOKYO