レブロン・ジェームズがシーズン通算1600試合に出場…今季中に歴代1位へ浮上か？

ロサンゼルス・レイカーズは、2月23日（現地時間22日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナで行われたボストン・セルティックス戦を89－111で落としたことで、連勝が2でストップした。

レイカーズにとって、89得点は今シーズンのワースト2位。セルティックスの堅守の前に、フィールドゴール成功率39.1パーセント（34／87）、3ポイントシュート成功率30.0パーセント（9／30）と不発。

そうした中、この試合で34分29秒出場したレブロン・ジェームズは、ルカ・ドンチッチ（25得点）に次ぐチーム2位の20得点にチームトップの5アシストを残した。

NBA歴代最長のキャリア23シーズン目をプレーする41歳の大ベテランは、レギュラーシーズン通算4万3008得点へ伸ばし、前人未到の4万3000得点を突破。そしてシーズン通算1600試合目の出場を飾った。

翌24日を終えて、レイカーズはウェスタン・カンファレンス5位の34勝22敗。プレーオフ出場をかけて激しい順位争いを繰り広げている最中で、今シーズンは25日のオーランド・マジック戦を含めて26試合が残されている。

そのため、今後レブロンがケガなどで長期離脱でもしない限り、出場試合数は増えていくだろう。ロバート・パリッシュ（元セルティックスほか）が保持する歴代1位の1611試合を超え、NBA新記録を樹立することになりそうだ。



Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the 2nd player in NBA history to reach 1,600 career games! pic.twitter.com/tlYclulYWr

- NBA (@NBA) February 22, 2026

【動画】セルティックス対レイカーズ戦のハイライト





