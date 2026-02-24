八丈島で春の恒例イベント「八丈島フリージアまつり」が開催される。期間は3月20日（金・祝）～4月5日（日）。

羽田空港からフライトで約55分の距離に位置する八丈島。昨年10月に発生した2度の台風被害により島は大きな影響を受けたが、現在は観光客を十分に迎えられる状態まで回復しているという。復興の歩みの中で島の日常と春の訪れを伝えるフリージアまつりが無事開催される。

メイン会場の八形山フリージア畑では「花の観賞と無料摘み取り」や「八丈太鼓 演奏＆体験」などが行われる。

サブ会場の大越園地は「特産品の提供等」をするほか、えこ・あぐりまーとは「島の園芸品・特産品の販売」を実施。

さらに、八丈島グッズが抽選で50名に当たる島内スタンプラリーも同時開催される。

イベント名

八丈島フリージアまつり



開催期間

2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）



開催場所

主催

メイン会場：八形山フリージアまつり特設会場 サブ会場：大越園地休憩舎、えこ・あぐりまーと

八丈島フリージアまつり実行委員会



所在地

八形山フリージアまつり特設会場

東京都八丈島八丈町大賀郷4336