ノジマ、「減税級！？大出血算（決算）セール」を3月31日まで開催
ノジマは、「減税級！？大出血算（決算）セール」を3月31日まで開催している。対象家電の購入で最大10％ポイント還元と最大5万円で下取りのほか、出血覚悟の大掘り出し物市を開催し、約5,000品目の値下げを行う。
ノジマが「減税級！？大出血算（決算）セール」を開催
セール内容は、対象商品の購入で最大10％ポイント還元、5,000品目一斉値下げの大掘り出し物市最大50％OFF、買い替えで下取り最大5万円引き、モバイル会員新規登録で合計1,000円分還元。各特典はモバイル会員限定で、ノジマ指定商品・条件に限る。
モバイル会員新規登録特典の内訳は、500円分ポイント還元＋後日使える期間限定の500円引きクーポン。クーポンの利用期間は4月1日〜5月31日。税込1,000円以上の買い物で利用できる。
モバイル開院に新規登録すると合計1,000円分を還元
ノジマが「減税級！？大出血算（決算）セール」を開催
セール内容は、対象商品の購入で最大10％ポイント還元、5,000品目一斉値下げの大掘り出し物市最大50％OFF、買い替えで下取り最大5万円引き、モバイル会員新規登録で合計1,000円分還元。各特典はモバイル会員限定で、ノジマ指定商品・条件に限る。
モバイル会員新規登録特典の内訳は、500円分ポイント還元＋後日使える期間限定の500円引きクーポン。クーポンの利用期間は4月1日〜5月31日。税込1,000円以上の買い物で利用できる。
モバイル開院に新規登録すると合計1,000円分を還元