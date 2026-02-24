富士急ハイランドと、Adoなどが所属する音楽・芸能事務所「クラウドナイン」がコラボレーション。

「嵐（STORM）」がテーマのコラボイベント「CLOUD NINE PARK -STORM-」では、アーティストと人気アトラクションが融合したコンテンツを体験できます！

富士急ハイランド「CLOUD NINE PARK -STORM-」

期間：2026年2月20日（金）〜4月5日（日）

内容：

ノベルティ付きワンデイパスの販売クラウドナイン所属アーティストの楽曲とコラボした新感覚アトラクション沼田ゾンビやyoshimura feat. Yoshimuraの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売オリジナルノベルティ付きコラボメニュー販売園内全域を巡る、アーティストモチーフ探しオリジナルデザインでラッピングされた、コラボトレイン・バスの運行コラボバスで行く！ノベルティ付きバスツアー

入園無料の富士急ハイランドにて、「クラウドナイン」とのコラボイベント「CLOUD NINE PARK -STORM-（クラウドナインパーク -ストーム-）」がスタート。

左：イベントキービジュアル 右：第一入園口コラボ装飾

さまざまなコンテンツを用意したコラボイベントが期間限定で開催されています☆

クラウドナインは、Ado・shallm・ファントムシータ・平手友梨奈などアーティストやクリエイターを多くマネジメント音楽・芸能事務所。

2019年に設立し、エンターテインメントに関わるさまざまな人材のプロデュース、およびマネジメントを行っている企業です。

そんな、クラウドナインが全国6ヵ所の遊園地を対象とした一斉コラボイベント「クラウドナインパーク」を開催。

フォトスポット「Ado×FUJIYAMA」

富士急ハイランドはそのフィナーレ会場として、特別な体験型コンテンツが提供されます！

フォトスポット「平手友梨奈×ナガシマスカ」

「嵐（STORM）」をテーマに、“Ado×FUJIYAMA”“平手友梨奈×ナガシマスカ”など、クラウドナイン所属アーティストと人気アトラクションが融合したコンテンツを企画。

目玉企画は、レトロホラーがコンセプトのアイドルグループ「ファントムシータ」とコラボした戦慄迷宮です☆

一部の時間限定で、未公開の特殊分岐ルートが出現するほか、戦慄迷宮内で撮影した撮り下ろし写真やメッセージビデオが展示されたスペシャルフォトルームが登場。

新感覚のアイドルホラーを体験できる、注目の企画です。

そのほかコラボフードや限定グッズ、アーティストによる限定アナウンスなど、豪華なコラボコンテンツが楽しめます！

また、新宿〜富士急ハイランド間を運行する高速バスや、大月駅〜河口湖駅間を結ぶ富士急行線ではクラウドナインパーク仕様のラッピング車両が運行。

さらに、ラッピングバスへの確約乗車や限定ノベルティが付いた直通バスツアーも実施され、富士急ハイランドへ向かう移動中もイベントの世界観を存分に楽しめます☆

コラボアトラクション「高飛車」

全国を巡った「クラウドナインパーク」の集大成として開催される「CLOUD NINE PARK -STORM-（クラウドナインパーク -ストーム-）」

コラボアトラクション「FUJIYAMAタワー」

富士急ハイランドならではの、スケール感あふれるコラボレーションイベントに期待が高まります！

クラウドナインが全国6ヵ所の遊園地と一斉コラボするイベント「クラウドナインパーク」のフィナーレを飾る富士急ハイランドで特別なコンテンツを体験。

富士急ハイランドの「CLOUD NINE PARK -STORM-」は、2026年2月20日〜4月5日まで開催中です☆

