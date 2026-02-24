ポップな雰囲気の描きおこしデザイン！セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」
セガ フェイブが展開するハズレ無しのくじ「セガ ラッキーくじオンライン」にTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」が登場。
セガ限定の描きおこしデフォルメイラストを使った、アクリルスタンドやぬいぐるみなどの賞品がラインナップされています！
セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」
くじ販売期間：2026年2月20日11:00〜3月31日23:59
価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」が登場。
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」をテーマに描きおこされた、セガ限定デフォルメイラストを使用したグッズが当たるオンラインくじを楽しめます☆
ポップな雰囲気と、キャラクターたちの個性あふれる表情に注目です。
「アクリル色紙」や「アクリルスタンド」などのほか、「ブレスレット」に「ぬいぐるみ」など、多様な賞品がラインナップされています。
A賞 アクリル色紙
A賞は、セガ限定で描きおこされたキャラクターイラストが集合する、アクリル色紙。
キャラクターの個性を感じるポップなイラストを、好きなところに飾って楽しめます☆
B賞 おすわりぬいぐるみ
種類：全5種
B賞はお座りポーズがかわいいぬいぐるみ。
全5種のラインナップで、主人公の「虎杖悠仁」や「伏黒恵」などが登場します。
C賞 ブレスレット
種類：全5種
C賞は、身につけて楽しめるブレスレット。
ロゴとキャラクターをイメージしたカラーの組み合わせです！
D賞 ぬいぐるみマスコット
種類：全12種
連れ歩きしやすいぬいぐるみマスコットはD賞に登場。
全12種のラインナップで、描きおこしイラストがかわいく再現されています☆
E賞 アクリルスタンド
種類：全12種
E賞はキャラクターの全身を捉えたアクリルスタンド。
デフォルメタッチで描きおこされたキャラクターたちを集めたくなるグッズです！
F賞 ステッカー
種類：全12種
手帳やノートに貼ったり、スマートフォンのデコレーションに使ったりできるステッカーは、F賞の賞品。
ポップなデフォルメタッチが楽しいグッズです☆
キャラクターの個性あふれる表情もポイントの描きおこしイラストを使った、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」グッズ。
セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」は、2026年2月20日より販売中です！
