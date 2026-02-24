次期大河ドラマ主演・松坂桃李、長丁場見据え働き方に言及「健全な時間に終われるように」
2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』で主演を務める松坂桃李が24日、出演者発表会見に登壇。長丁場の撮影を見据え、撮影現場での働き方に言及した。
【写真】圧巻…！ガッツポーズで記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
会見では、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊の出演が決まったことが発表され、松坂とともに登壇した。
松坂と初対面の中村が「直感でいい人」と話すなど、他の登壇者から好印象を持たれていることを伝えられた松坂。そんな出演者やスタッフとともに「笑いと温かさがしっかり毎日出るような」現場づくりへ意欲を示した。
続けて「健全な時間に終われるような現場にしたい」とユーモアを交えながら働き方にも言及。「労働時間が厳しくなると、長丁場ですからスタッフもキャストも疲弊して大変なことになりかねない」と理由を説明した。
「チームワークを組んでみんなが安心して撮影に臨めるようにしたい」と主演としての意気込みを語っていた。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。
【写真】圧巻…！ガッツポーズで記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣
会見では、北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊の出演が決まったことが発表され、松坂とともに登壇した。
松坂と初対面の中村が「直感でいい人」と話すなど、他の登壇者から好印象を持たれていることを伝えられた松坂。そんな出演者やスタッフとともに「笑いと温かさがしっかり毎日出るような」現場づくりへ意欲を示した。
「チームワークを組んでみんなが安心して撮影に臨めるようにしたい」と主演としての意気込みを語っていた。
第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く。勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才だが、明治新政府に「逆賊」とされ、歴史に葬られた。忘れられた歴史の敗者の知られざる活躍を描くスリリングな胸熱エンターテインメントとなる。
ほかに、制作統括・勝田夏子氏が登壇した。