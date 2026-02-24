昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。後輩の杉谷拳士氏とのやり取りを告白した。

番組には杉谷氏からの“タレコミ情報”が届いた。それは「ランボルギーニに乗って球場に来た中田翔さんが“腰が痛い”と言い始めた」というものだった。

杉谷氏は「ランボルギーニが原因では？」と指摘したが、中田氏は「そんなワケない」と当時、即座に否定した。ただ、タレコミでは、その後国産車に乗り換えた中田氏は「腰が痛い」と言わなくなったと情報が追加された。

この話を苦笑いで聞いていた中田氏は「間違いなくランボルギーニです」とあっさり“認めた”。

腰痛の原因について「背もたれが倒れないんです。車高も低いし、キツかったすね」と本音を告白すると、浜田雅功も大笑いした。

「図星だったので“そんなワケあるかい”と言ったんですが、その後、すぐ替えましたね」と中田氏は再び苦笑い。「格好いいんですけど、自家用車としてずっと乗る車ではないのかな…と思いました」と長時間の運転は適さないと話していた。