テレビ朝日は24日、東京・六本木の同局で定例社長会見を開催し、3月開催のワールドベースボールクラシック（WBC）に言及した。

今年のWBCは米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が独占配信する。放映権が獲得できなかったことで営業に影響はあったかと聞かれると、橋本昇取締役は「当然あったと思いますね」と答えた。

テレ朝はWBCの放映権は獲得できなかったが、3月1日に「『有働Times』特別編 侍ジャパン世界一の歴史 秘蔵映像一挙公開！」を放送予定。西新社長は「報道情報番組で最新情報をお伝えし、3月1日のWBCの歴史を振り返る特番をしっかりお届けできれば」と意気込んだ。

日本テレビは独占ライブ配信映像15試合の「中継制作」を受託した。テレ朝にもオファーがあったかを聞かれると、西新社長は「打診はあったが交渉に至らなかった」と明かした。

西社長は「国民的行事であり、我々としては第1回大会から前回大会までずっと地上波中継に携わっていましたので、気持ちとしては残念」と吐露した上で、「侍ジャパンを応援する気持ちは何も変わらない。我々の中でできることを最大限お伝えしたい」と述べた。